Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, gli attacchi pesanti sui social: “Ora basta”

Una delle coppie più famose, amate ma anche criticate. Lui tra i conduttori storici della televisione, lei imprenditrice e titolare di agenzia di giovani talenti del mondo dello spettacolo. Insieme hanno costruito e gettato le basi per il successo professionale. Le loro attività infatti si intrecciano e diventano l’una il sostentamento dell’altra. Infatti la coppia è affiatata anche nel campo professionale. La vita familiare di Paolo e della sua affascinante moglie, va avanti a gonfie vele. Genitori di tre splendidi figli (Silvia Davide ed Adele), hanno scelto vie differenti anche nell’esposizione al pubblico. Infatti il conduttore romano preferisce rimanere lontano dai social, forse anche per disintossicarsi da una vita trascorsa sotto i riflettori e costantemente in televisione. La compagna invece è molto attiva sul web. Soprattutto su Instagram.

Ed è li che Sonia Bruganelli riceve tantissimi complimenti per tutto quello che fa nella sua vita insieme al marito. Belle parole per lei arrivano anche per come gestisce la sua vita privata. Ma, come per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, ci sono spesso anche forti critiche. Alcune di queste davvero sgradevoli, che rappresentano vere e proprie offese personali indicibili. Frasi vergognose e da stigmatizzare, soprattutto perché rivolte spesso ai figli. I diretti interessati hanno sempre glissato su questi personaggi che non trovano nulla di meglio da fare nella loro vita oltre a vomitare offese e volgarità nei confronti dei personaggi pubblici sui social. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post condiviso dalla moglie di Bonolis su Instagram. Dove si è mostrata in tutto il suo fascino in un semplice momento di relax. Anche qui sono arrivati dei commenti deplorevoli rivolti ai figli. Per fortuna a sostegno della moglie del conduttore sono arrivati gli altri follower, che con una serie di commenti hanno seppellito la minoranza che è scomparsa davanti all’amore che migliaia di follower hanno mostrato per l’imprenditrice. “Adesso basta” ha scritto un follower, non sopportando le volgarità gratuite sotto il post che abbiamo pubblicato sotto.