Mercedesz Henger bellezza statuaria: “Sei stratosferica come la tua mamma”

Mercedesz Henger ha postato una foto dal contenuto polemico su Instagram, ma i follower si sono concentrati sulla sua bellezza e sensualità

Anche quando posta delle foto su Instagram che hanno l’obiettivo di lanciare messaggi o frecciatine il successo è garantito. La web influencer, figlia della celebre Eva, è un personaggio molto amato sul web, tanto che i suoi post e le sue storie riescono a raggiungere numeri importanti. Infatti non solo per doti fisiche viene definita influencer di successo sul web. Bellezza assoluta e curve bollenti spesso in risalto, la compagna di Lucas Peracchi riesce spesso a mettersi al centro dell’attenzione grazie alle sue qualità che come detto non sono solo inerenti all’aspetto fisico. Infatti la web influencer di origini ungheresi è da tempo seguitissima sui social anche per la sua simpatia ed un carattere che spesso tiene incollati i follower alle sue storie. E’ innegabile che per lei essere stata “figlia di” le ha consentito di avere una “spinta” iniziale nel suo percorso di crescita. Ma resta altrettanto evidente che la sua bravura nell’intrattenere i follower è stata innata.

Mercedesz Henger non posta tantissime foto a caso. Come detto preferisce interagire con i follower attraverso le storie, dove può rispondere anche alle domande sulla sua vita privata. Per questo motivo è amata dal web, che ne apprezza il carattere spontaneo e la positività che esprime anche nei commenti su argomenti di interesse generale. Nell’ultimo post che ha voluto pubblicare sulla sua bacheca è emersa la sua straordinaria bellezza, che non è passata inosservata. Ma allo stesso tempo il messaggio che ha lanciato è sembrato tanto una frecciatina rivolta a chissà chi. “La dove ci andrebbe la vergogna , la gente ci mette l’arroganza 🤭🖤”. La diretta interessata non ha fornito spiegazioni sul senso di questa frase, che potrebbe essere anche un semplice sfogo per il periodo difficile che tutti stiamo vivendo. Post che in ogni caso abbiamo pubblicato sotto, a voi tutti i commenti. Un follower non ha resistito e ha così voluto esprimersi: “Tutto giusto nella frase, ma in questa foto sei stratosferica come tua madre”.