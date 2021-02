Vediamo insieme cosa è successo durante la diretta di oggi nel programma di Antonella Clerici, dove Gerry Scotti ha stupito tutti.

La super amata Antonella Clerici, come sappiamo è la padrona di casa del programma di cucina di Rai1, ovvero E’ sempre mezzogiorno.

Ma nella puntata di oggi, in diretta, Gerry Scotti ha rivelato qualcosa sull’amica che ha stupito tutti.

Gerry Scotti rivela su Antonella Clerici: “L’ho fatto solo con te”

Quella che è andata in onda oggi, per il programma condotto in modo magistrale da Antonella Clerici, era una puntata speciale, perché la numero 100.

LEGGI ANCHE —-> RAOUL BOVA, VI RICORDATE DELLA EX MOGLIE CHIARA GIORDANO? ECCOLA OGGI

Durante la diretta, c’è stato il collegamento con l’amico e collega Gerry Scotti, tramite Skype.

Ma ha lasciare tutti senza parole, sono state le parole che ha utilizzato e quello che ha rivelato, Gerry ha dichiarato:

“È la prima volta che lo faccio! Ora mi sono inimicato tutti, da tempo giornalisti e colleghi mi chiedono di fare un collegamento via Skype e io ho sempre rifiutato”

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE: GIORGIO MANETTI A GEMMA GALGANI “DEVO DARTI DEI CONSIGLI”

Ovviamente, da adesso in poi, tutti chiederanno come mai con Antonella Clerici ha deciso di accettare questo tipo di collegamento, mentre con gli altri ha sempre rifiutato, anche se da oggi in poi non sarà più così.

Antonella ha proseguito, dicendo che vedere il grande amico Gerry Scotti, con accanto il logo della rai e non quello di Mediaset, fa un certo effetto.

Ovviamente, c’è stata anche la domanda su come stà dopo aver avuto il Covid, ed essere stato vicinissimo alla terapia intensiva.

Gerry ha confidato, che la sua battaglia è terminata, e che fortunatamente non ha avuto alcun tipo di conseguenza o strascico.

Ha continuato dichiarando, che non bisogna lasciarsi sconfiggere da quello che ci succede, e bisogna far scorrere le proprie emozioni, anche se si ha bisogno di piangere.

E voi cosa ne pensate delle parole che ha detto Gerry Scotti per quanto riguarda le proprie emozioni? Secondo voi, da adesso in poi sarà obbligato a fare collegamenti via Skype con interviste varie?