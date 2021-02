Vediamo insieme la particolare e forte dichiarazione che ha rilasciato Maria De Filippi, per quanto riguarda il Festival Di Sanremo.

Come sappiamo lei è davvero la regina della televisione, stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando davvero tutti stupiti, sul Festival di Sanremo, che inizierà tra meno di due settimane.

Maria De Filippi contro il Festival Di Sanremo: “Non capisco il motivo”

Come sappiamo gli ultimi giorni, sono stati davvero molto intensi ed occupati dalle varie voci per quanto riguarda il festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE —> UOMINI E DONNE: GIORGIO MANETTI A GEMMA GALGANI “DEVO DARTI DEI CONSIGLI”

Ha parlare di quello che sta succedendo è intervenuta anche la nota e super amata, Maria De Filippi, tramite il programma radiofonico che va su RTL 102.5 presentato da Massimo Giletti.

Maria non ha avuto parole proprio buonissime, ed ha deciso di esprimere il suo pensiero, senza problemi, anche perché non riesce a capire per quale motivo il pubblico non posso essere presente nel famoso teatro Ariston.

Le parole utilizzate dalla nota presentatrice sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI RISPONDE ALLE ACCUSE DI FLOP IN MODO DECISO

“L’assenza del pubblico proprio non l’ho capita, perché dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico distanziato, magari di figuranti non si capisce perché no…”

Maria ha continuato dichiarando, che alcune trasmissioni, sempre sulla Rai vanno in onda con il pubblico, anche se in forma ridotta, e non capisce per quale motivo, non era possibile fare la stessa cosa con il famoso e super seguito Festival di Sanremo.

Insomma, la nota e super amata Maria non ha alcun tipo di problema a dire tutto quello che pensa, come è giusto che sia.

Maria, ha anche parlato, dal suo punto di vista, come il Governo ha gestito tutta la pandemia che è ancora in corso dicendo che dopo quasi un anno è ancora tutto chiuso e non sembra essere cambiato molto.

E voi cosa ne pensate del pensiero che ha espresso Maria De Filippi su Sanremo? Siete d’accordo anche voi che forse un modo per avere un po’ di pubblico in studio ci poteva essere?