Elettra Lamborghini, il bikini striminzito non copre le grazie (FOTO)

Elettra Lamborghini esagerata in un bikini da urlo. La giovane ancora una volta si supera mettendo in evidenza il suo fisico da urlo

Senza dubbio Elettra Lamborghini è una delle influencer più amate e seguite sui social. Lo scorso anno ha incantato tutti sul palcoscenico di Sanremo 2020, con la sua performance. Pochi mesi fa, la ricca ereditiera è convolata a nozze e anche in questo caso ha saputo benissimo far parlare di se. Un matrimonio da favola come una vera principessa che ha fatto sognare tutti.

Elettra Lamborghini riceve un regalo da una fanpage

Oltre al suo profilo Instagram che conta più di sei milioni follower, Elettra Lamborghini ha anche varie fanpage a suo nome a lei dedicate. In una di queste di recente è apparsa una foto molto particolare, che possiamo dire ha tolto il fiato a molti. Nello specifico la giovane ereditiera si mostra con addosso un bikini.

Come si può notare dall’immagine sia la parte superiore che quella inferiore sono molto striminziti rispetto alle sue forme. Un corpo da urlo che conferma il tanto allenamento ma anche la fortuna che le ha dato madre natura. Infatti, si nota benissimo quanto il décolleté prosperoso e il lato B sono perfetti.

Ovviamente il tutto reso ancora più aggressivo dalla scelta della fantasia del costume pitonato. Molto particolari anche i suoi tatuaggi e quei pearcing inchiodati in ogni parte del suo corpo. Che dire, una foto che ha scatenato le fantasie di tutti coloro che la seguono, soprattutto da parte del pubblico maschile.

Il San Valentino della ricca ereditiera

Domenica scorsa tutti hanno festeggiato San Valentino, la festa degli innamorati. Ovviamente anche la ricca ereditiera romagnola non ha perso occasione per augurare a tutta una splendida giornata con accanto suo marito con uno scatto molto particolare. Come sempre, l’artista ha saputo far cadere l’attenzione su di se mostrandosi in intimo. La cantante e Afrojak sono convolati a nozze lo scorso ottobre, festeggiando con pochi intimi in una meravigliosa villa sul lago di Garda.