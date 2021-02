Confermata la non presenza di Naomi Campbell al Festival di Sanremo 2021 a causa degli effetti della pandemia dovuta al Covid

Sembrava ormai certa anche la presenza di Naomi Campbell al festival di Sanremo 2021 e invece poche ore fa è arrivata la brutta notizia. La splendida venere nera, non sarà sul palco dell’Ariston per questa discutissima e importante edizione del Karmesse. Tani i dubbi sul festival, ma anche le preoccupazioni dovuta all’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19. Motivo per cui anche la stessa modella non sarà presente alla prima serata di debutto. Andiamo a vedere insieme chi la sostituirà.

Naomi Campbell non sarà al festival di Sanremo 2021

Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021. Ad annunciare la notizia Adkronos e la stessa pagina ufficiale di Sanremo. Una notizia molto deludente per i fan della modella ma anche di tutto coloro che attendevano questo suo grande ritorno in Italia.Sappiamo benissimo, quanto la sua presenza avrebbe fatto parlare vista la sua particolare bellezza. L’ex fidanzata di Flavio Briatore di sicuro avrebbe stupito tutti e sarebbe stata l’ospite d’onore della prima serata di debutto del Karmesse. Ora, però, tutti si chiedono chi prenderà il suo posto e chi sarà la sua degna sostituta.

La co-conduttrice della prima serata, che sostituirà la Venre nera sarà l’attrice Matilda De Angelis. Ad annunciare il cambio, il direttore artistico e conduttore Amadeus: “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere qui con noi”. Il presentatore di I Soliti ignoti, ha continuato ancora dicendo che sono state valutate varie ipotesi ma visti i troppi impegni della modella, non sarebbe stato possibile il rientro negli Stati Uniti per Naomi nei suoi tempi.

Le altre co-conduttrici del Festival

Dopo l’attrice Matilde De Angelis, troviamo anche altri nomi femminili molto interessanti. Infatti, ci sarà Loredana Bertè, alla sua prima ospitata ufficiale a Sanremo; mercoledì 3 dovrebbe essere il turno di Elodie e dell’attrice Luisa Ranieri. Giovedì 4 sarà la volta della new entry Ceretti, mentre venerdì 5 sarà troveremo Barbara Palombelli. Per il gran finale, previsto sabato 6 marzo, si punterà tutto su Ornella Vanoni e su Serena Rossi.