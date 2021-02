Gemma Galgani non lascia U & D e annuncia: “La svolta è vicina”

Gemma Galgani è convinta che prima o poi la svolta a Ued è vicina e che la felicità busserà presto alla sua porta

Sono più di 10 anni che Gemma Galgani è a Uomini e donne. La dama torinese con le sue avventure amorose riesce a conquistare il pubblico a casa, portando grandi ascolti al programma di Maria De Filippi. La Galgani ormai è una protagonista indiscussa del noto format e neanche la conduttrice ne può fare a meno. In un’intervista al settimanale Nuovo, Gemma ha raccontato che prima o poi troverà il suo principe azzurro e che le sorprese nella vita sono sempre dietro l’angolo.

Gemma Galgani: “Sono certa che la svolta a Uomini e Donne è vicina”

Sempre al settimanale Nuovo Tv Gemma Galgani si è detta cnvinta delle sue sensazioni. A tal proposito, pensa che prima o poi scenderà dalle sale l’uomo giusto per lei che le farà battere il cuore. “Le sorprese sono sempre dietro l’angolo”, ha dichiarato la dama al giornale. “La svolta è vicina, qualcosa cambierà nella mia vita”.

Durante la lunga chiacchierata con il giornalista, la protagonista di Uomini e donne ha parlato anche della sua nemica Tina Cipollari. Ormai è da anni che le due si scontrato continuamente e a tal proposito ha detto: “E’ più agguerrita che mai, soprattutto quando dice cosa pensa degli uomini che mi frequenta. Mi attacca sull’età, ma non è più un problema”.

La dama non si arrende ed è pronta a innamroarsi

Nonostante le cattive parole di Tina Cipollari e di molte persone contrari alla sua presenza a Uomini e donne, Gemma Galgani continua ad andare avanti per la sua strada. La dama è convinta di volersi innamorare e prima poi la persona giusta per lei arriverà. Malgrado le delusioni, l’ultima avuta proprio con Maurizio Guerci, la settantenne non si arrende e continua a conoscere nuovi cavalieri.

Proprio su questo suo modo di fare si è espressa anche Maria De Filippi. La conduttrice ha molta stima per Gemma ma di recente in puntata l’ha definita un pollo, ovviamente senza offenderla. Infatti, la Galgani ha capito bessimo cosa volesse dire Maria e si è detta molto grata alle sue riflessioni.