Tommaso Zorzi insulta Dayane Mello: “Hai finto”, intervengono gli autori

Tommaso Zorzi si è scontrato con Dayane Mello e l’ha insultata pesantemente tanto da far intervenire gli autori del GFVIP

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip i toni nella Casa hanno superato il limite. In particolare Tommaso Zorzi non ha gradito il gesto di Dayane, ovvero il fatto che abbia mandato in nomination Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. L’influencer e la conduttrice hanno accusato la modella di essere falsa e di aver “sacrificato” la Cannavò per mandare al televoto la collega. Zorzi, però, non si è solo soffermato a dire a la sua ma ha davvero alzato i toni facendo infuriare anche i telespettatori a casa.

Tommaso Zorzi insulta Dayane Mello

C’è da dire che in molti ancora oggi non hanno ben capito a che gioco sta giocando Dayane Mello. In tanti hanno dubbi sulla sua lealtà e pensano che sia un ottima giocatrice. Dopo aver mandato in nomination la Orlando e la Cannavò, la modella è stata criticata pesantemente da Tommaso Zorzi che le ha dato della falsa e non solo… Infatti, i toni nella Casa si sono alzati sempre di più fino a che l’influecer le ha dato della malata.

“Sei malata, hai un pensiero malato… Dici di essere mezza lesbica per fare la figa. Io ho vissuto sulla mia pelle l’omofobia. Hai finto di amare Rosalinda per avere qualche voto in più”. Inoltre, il volto di Riccanza ha continuato ancora dicendo che da quando è nel reality si è innamorata molte volte, prima di Francesco Oppini, poi Bettarini e infine Rosalinda.

L’influencer milanese esagera e viene richiamato dalla produzione

Le parole di Tommaso Zorzi hanno molto ferito la modella brasiliana che è scoppiata in lacrime. Nello stesso tempo, sia l’influecer che Stefania sono stati chiamati in confessionale dalla redazione e pare abbiano ricevuto una ramanzina.

Così, Zorzi ha voluto fare un passo indietro e nonostante abbia ribadito di aver detto solo il suo pensiero, si è scusato per i toni utilizzati con la Mello. Intanto, il comportamento di Tommaso ha sollevato un polverone sui social, tanto che l’hashtag #fuoritommaso ha conquistato il primo posto in trend topic.