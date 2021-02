Dayane Mello, la manager si scaglia contro il GFVip: il duro intervento

La manager di Dayane Mello si è scagliata pesantemente contro il reality ed è intervenuta in modo diretto contro il GFVip

Con un lungo post, anche molto duro, la Manager di Dayane Mello si è scagliata contro la produzione del reality. La donna, ha accusato il Grande Fratello Vip di usare due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti. Nel dettaglio, non apprezza affatto il modo in cui la concorrente viene trattata dagli altri ragazzi e il perchè non le viene mostrato dalla redazione. Con un forte e chiaro messaggio, la Bengas si è esposta in prima persona e ha chiesto direttamente ad Alfonso Signorini la verità.

La Manger Paola Bengas contro il GFVip

Un messaggio duro e molto chiaro quello scritto poche ore fa sul proprio account Instagram dalla Manager. La donna non capisce perchè a Dyane Mello non viene mostrato realmente cosa dicono gli altri ragazzi nella casa nei suoi confronti e sopratutto perchè i concorrenti vengono trattati in modo diverso.

Paola Bengas, ha sottolineato anche che la sua cliente da poco ha subito un grave lutto e non è possibile che viene che stia passando come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo!”. Per questo motivo ha chiesto a tutti di mostrare un’altra verità. “E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”, ha concluso.

Dayane Mello e la rottura con Rosalinda

Ricordiamo anche, che non è la prima volta che si parla di due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti della casa. Ad usare lo stesso termine anche Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Filippo Nardi, che tra l’altro sono stati querelati dal GFVip. Intanto, le ultime accuse da parte della Manager di Dayane Mello hanno alzato un nuovo polverone.

Negli ultimi giorni la modella brasiliana è stata protagonista di alcuni litigi con un’altra concorrente. A far discutere il suo atteggiamento con Rosalinda Cannavò. Le due sono passate dall’essere amiche per la pelle all’ignorarsi. La totale rottura è arrivata quando l’attrice si è avvicinata a Zenga senza fare parola con Dayane. Nonostante questo, però, le due ieri pare si siano chiarite ma durante la notte Rosalinda pare abbia fatto un nuovo passo indietro.