Giulia De Lellis scollata e felice: “Uno dei miei sogni nel cassetto si avvera”

Giulia De Lellis scollata e felice su Instagram: l’influencer romana su di giri per una notizia importante che ha dato ai suoi follower

La faccia della felicità e dell’emozione quella della web influencer romana che ha voluto dare una notizia importante ai suoi follower. Lei che su Instagram trascorre, per svago e per lavoro, la gran parte della sua giornata, non poteva che scegliere l’affetto del web per comunicare un evento importante. La carriera della compagna di Carlo Beretta sta prendendo una piega molto positiva in questo 2021. Dopo le ansie e le paure dello scorso anno, legate anche alla pandemia da Coronavirus e dalla separazione con Andrea Damante sembrano ormai alle spalle. Tanto che la 25enne adesso appare una persona diversa. Consapevolezza dei propri mezzi e grande determinazione le armi che sta utilizzando per crescere ancora nel gradimento dei follower. Che continuano a seguirla e ad amarla soprattutto attraverso il web. Dove riesce a dare il meglio di se.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ma per Giulia De Lellis ci sono delle novità importanti. Di quelle belle che vale la pena di comunicare ai suoi fan più fedeli. Il messaggio che ha scritto su Instagram non ha bisogno di ulteriori commenti, perché spiega tutto nei dettagli. Quello che emerge è la grande emozione e la forte felicità per una nuova avventura che per lei sta per cominciare. In una foto che l’ha mostrata “scollata e felice” per la gioia dei fan, ha così commentato le sue sensazioni: “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!! Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto 🙂 Come sempre, Grazie a voi”. Foto che pubblichiamo sotto, come sempre lasciando a coi i commenti.