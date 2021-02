Paola Di Benedetto lo confessa: “Sopportarlo a volte è veramente difficile”

Paola Di Benedetto ha fatto una confessione su Instagram, in un giorno per lei importante: le sue parole hanno colpito tutti i suoi follower

La vincitrice del Grande Fratello Vip dello scorso anno resta uno dei personaggi più seguiti sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sui social. Attivissima su Instagram, ha voluto fare una confessione ai suoi follower in un giorno importante per lei. Nella scorsa edizione del GF Vip, la prima con la conduzione di Alfonso Signorini, la sua partenza è stata in sordina. Poi con il trascorrere dei mesi il pubblico ha cominciato a notare non solo il suo aspetto fisico, ma anche le sue qualità caratteriali che le hanno permesso di arrivare in finale e poi di vincere il gioco meritatamente. Adesso la bellezza veneta si gode il suo successo mettendo basi solide per il suo futuro. Sia per quello sentimentale che quello lavorativo. La sua relazione con Federico Rossi va a gonfie vele, ed i due sono certi di poter intensificare ancora di più il loro rapporto dopo la loro convivenza.

Paola Di Benedetto ha fatto una confessione importante ai suoi follower. Tra l’altro in un giorno importante della sua vita. Anzi, per essere precisi in un giorno importante per il compagno Federico Rossi. Parliamo di quello di oggi 22 febbraio, compleanno del cantante e compagno dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. I due sembrano veramente affiatati ed il loro amore va avanti senza problemi. Spesso in foto insieme su Instagram, questa volta la bella Paola ha voluto approfittare per lanciare un segnale forte al compagno. Con una dedica d’amore, ma fatta a modo suo. Senza parole mielose o strappalacrime, con il solito carattere che la contraddistingue è stata dolce al punto giusto: “Buon compleanno @federicofederossi 🎂❤️ sopportarti a volte è difficile, ma sono certa farai grandi cose! 🤣🍀💪🏼”. Nello scatto i sue compaiono insieme a pranzo, tanti i commenti dei follower che hanno fatto gli auguri al cantante ed i complimenti alla coppia.