Karina Cascella, il top mostra trasparenze che infiammano il web: “Spettacolo”

Karina Cascella sempre al centro dell’attenzione sui social: al “Live” di ieri sera di Barbara D’Urso ha mostrato un outfit spettacolare

La showgirl campana ieri sera è stata protagonista al Live di Barbara D’Urso della domenica sera. L’appuntamento che tantissimi italiani non perdono. Gli ascolti premiano spesso la conduttrice napoletana, che però con alcune dichiarazioni sui social fa arrabbiare i follower. Nella puntata di ieri sera 21 febbraio, la showgirl è apparsa in tutta la sua bellezza nella seconda parte del programma dedicata all’intrattenimento ed al gossip. Dopo le ‘sfere’ con protagonisti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è stata la volta di Maria Teresa Ruta al centro delle sfere. Quando la giornalista ed ex gieffina ha notato Filippo Nardi in una delle sfere si è rifiutata di parlare con lui. In quel momento è scattata l’ira di Karina che si è scagliata contro l’ex di Amedeo Goria definendola falsa e finta buonista. Aspetto che ha mostrato per l’ennesima volta il carattere ‘sanguigno’ e diretto della showgirl, che dice sempre quello che pensa senza peli sulla lingua.

Karina Cascella giusto qualche giorno fa, proprio dalla D’Urso aveva avuto un pesante diverbio con Alba Parietti. Ieri diciamo che ha potuto così concludere una settimana di litigi. Ma il pubblico, sia quello televisivo che quello del web, hanno potuto apprezzare la bellezza campana per altri motivi. In primo luogo il suo outfit che ha mostrato in studio ma anche su Instagram. Infatti il post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale prima della diretta di ieri sera ha scatenato la passione dei follower. Rimasti senza parole davanti alla sua bellezza e sensualità ma anche alla sua scollatura dal vestito scuro. In grandissima forma fisica, la showgirl ha catturato l’attenzione generale del pubblico che continua a stravedere per lei che rimane un personaggio pubblico di primo piano. Post che abbiamo pubblicato sotto e che vi lasciamo commentare. Cosa ne pensate della showgirl che riesce a catturare le attenzioni sia per il suo carattere che per le sue doti fisiche?