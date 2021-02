Arisa è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Andrea Di Carlo. Ecco la data e tutte le curiosità sulla coppia.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, sta per sposarsi con il fidanzato Andrea di Carlo. A rivelare lo scoop nelle scorse ore è stato il giornalista di gossip Santo Pirrotta. Durante la rubrica televisiva “Un Santo in Paradiso” all’interno del programma di Adriana Volpe in onda su Tv otto, Pirrottaha annunciato le nozze di Arisa svelando anche la data. Il giornalista non è nuovo a super scoop, fu infatti il primo a rivelare la seconda gravidanza di Belen, confermata poi dalla stessa showgirl sulla copertina del settimanale Chi. Insomma vista l’attendibilità della fonte sembrerebbe una notizia certa nonostante la coppia sia fidanzata solo da pochi mesi. Arisa e Andrea infatti hanno reso pubblica la loro frequentazione solo lo scorso dicembre, dopo essere stati fotografati insieme. La data prevista per il grande giorno è il 2 settembre 2021. Sembrerebbe che Arisa si voglia concentrare sui suoi impegni lavorativi, tra i quali il Festival di Sanremo, dove parteciperà tra i big con la canzone “Potevi fare di più”. Poi l’estate e subito dopo si dedicherà totalmente al suo sogno di convolare a nozze. Santo Pirrotta ha poi raccontato che Andrea Di Carlo avrebbe fatto la proposta di matrimonio ad Arisa lo scorso anno regalandole non uno ma ben due anelli di fidanzamento. Il futuro marito della cantante, oltre a essere il suo compagno di vita è anche il suo manager e proprietario dell’agenzia Adc Management.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Carlo (@andreadicarlo)

Il loro amore è nato proprio mentre lavoravano insieme. Un rapporto nato inizialmente per lavoro e diventato presto una vera storia d’amore. E ora dopo pochissimi mesi di frequentazione sono già pronti a giurarsi amore eterno. Negli scorsi mesi la cantante è stata fortemente criticata per la storia con Di Carlo: molti l’hanno accusata di avere iniziato la relazione per convenienza. Accuse che Rosalba ha elegantemente bloccato sul nascere raccontando che essendo un artista è spesso a contatto con persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. E ora il matrimonio è la conferma che i loro sentimenti sono sempre stati autentici e noi gli facciamo i nostri migliori auguri!