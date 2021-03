GF Vip, nuove accuse a Giulia Salemi: “Ci ha provato con mio marito”

Dopo le accuse all’interno della casa del Gf Vip di Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi ha dovuto rispondere anche alle insinuazioni di Caterina Collovati. Ecco cos’è successo.

Continuano i guai per Giulia Salemi. Dopo essere stata accusata da Elisabetta Gregoraci di averci provato con il suo ex marito Flavio Briatore arriva un’altra insinuazione sul suo comportamento scorretto con uomini sposati. Durante la convivenza nella casa del GF Vip, la ex signora Briatore aveva raccontato di aver letto sul telefono dell’ex marito messaggi compromettenti della Salemi che chiedeva a Briatore cene, alloggi e aperitivi gratis. Un comportamento che non è per niente piaciuto ad Elisabetta che ha accusato l’influencer italo persiana di averci provato con Briatore per avere dei favori e di essere stata invece molto fredda e distaccata con lei. La Salemi si è difesa negando ogni accusa ma ieri durante la puntata di Live Non è la D’Urso si è aggiunta un’altra pesante accusa. Caterina Collovati giornalista e moglie dell’ex giocatore e commentatore sportivo Fulvio Collovati, ha raccontato di aver trovato sul cellulare del marito dei messaggi della Salemi. Uno di questi riguardante un loro incontro lavorativo conteneva parole come amore e tesoro. Un linguaggio per niente professionale che non è passato inosservato alla moglie. In un secondo messaggio Giulia avrebbe addirittura invitato l’ex calciatore ad una festa.

La Collovati molto innervosita dalla situazione ha esortato l’influencer a smetterla di utilizzare un linguaggio confidenziale con uomini attempati e soprattutto sposati. La Salemi si è giustificata chiarendo di non avere mai avuto secondi fini ma di avere un carattere estroverso e un linguaggio espansivo. “Chiamo amore tutti anche il mio comodino” ha scherzato. Nessuno degli ospiti in studio però ha preso le difese della 27enne continuando la polemica.

La Salemi è stata anche accusata di aver scambiato i reality per un sito di incontri, in riferimento alla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Anche nella terza edizione del GF Vip, Giulia aveva instaurato un rapporto intimo con Francesco Monte, suo coinquilino. Una casualità che per molti nasconderebbe una strategia. E voi cosa ne pensate?