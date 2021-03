Live Non è la D’Urso chiude in anticipo: “Tornerà l’anno prossimo!”

Live Non è la D’Urso chiude in anticipo ma Mediaset fa sapere che a settembre Barbara D’Urso sarà di nuovo al suo posto

Non c’è pace per Barbara D’Urso, alla quale da una settimana si parla di una possibile chiusura anticipata per i suoi programmi. Il motivo principale riguarda gli ascolti e sembra proprio che Mediaset ha deciso di stopparla in anticipo. Secondo le ultime indiscrezioni, il 28 marzo verrà trasmesso l’ultimo appuntamento con Live Non è la D’Urso. Uno stop anticipato che ha lasciato i fan della conduttrice senza parole e sembra anche che il futuro della trasmissione sia incerto.

Stop anticipato per Live non è la D’Urso

Barbara D’Urso e la rete Mediaset hanno lasciato intendere che Live non è la D’Urso tornerà la prossima stagione televisiva. Per ora, però, non ci sono certezze e di conseguenza potrebbe anche succedere che la trasmissione venga cancellata dai palinsesti.

La presentatrice questa settimana è stata al centro di una bufera sia televisiva che politica. Si perchè il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha scatenato un inferno mediatico schierandosi dalla parte di Carmelita. “Hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno”, ha scritto su twitter.

Ovviamente le sue parole hanno suscitato molto interesse anche da parte dei suoi colleghi. Tanti però non hanno condiviso la sua opinione e ad apprezzarla in modo particolare è stata la D’Urso che si è detta fiera e lusingata.

Il talk ritornerà il prossimo anno?

Mediaset ha annunciato che Live non è la D’Urso tornerà l’anno prossimo e lo ha ribadito L’unica cosa che resta da capire è se realmente nella prossima stagione il talk ritornerà. anche la presentatrice il 28 febbraio in diretta.

I palinsesti del 2021/2022 non sono stati ancora ufficializzati e si sa che tutto può succedere. Basti pensare al Grande Fratello Nip alla quale proprio Barbara D’Urso aveva annunciato la partenza per quest’anno. Purtroppo, come è noto a tutti ciò non è accaduto e la rete Mediaset ha ben pensato di puntare di più sull’isola dei famosi che partirà dall’8 marzo con Ilary Blasi al timone.