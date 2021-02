L’Isola dei famosi rimandata: salta la partenza dell’8 marzo

Brutte notizie per i fan de L’isola dei famosi, il reality purtroppo ancora una volta è stato rimandato: quando partirà la messa in onda?

Ancora una nuovo cambio di palinsesto per l’Isola dei famosi. A riportare la notizia Tv Blogo che fa sapere cosa starebbe accadendo. Il reality, slitterà ancora di un’altra settimana e non andrà più in onda l‘otto marzo ma bensì il 15. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo.

L’Isola dei famosi rinviata al 15 marzo

Non sembra trovare pace il palinsesto Mediaset che negli ultimi giorni cambia continuamente. Prima la sospensione di Avanti un altro poi la decisione di mandarlo in onda. Nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile addio del Live Non è la D’Urso e di una sostituta per la domenica al posto di Domenica Live. Insomma, una serie di cambiamenti che potrebbero davvero dare una svolta alla rete…

Ora, pare che anche l‘Isola dei famosi non inizierà l’otto marzo come era stato deciso all’inizio. Ricordiamo che il primo marzo sarà trasmessa la finale del Grande Fratello Vip, e il reality condotto da Ilary Blasi sarebbe dovuto arrivare la settimana successiva. Perchè questo cambiamento? Con questo posticipo, dunque, dovrebbe essere confermata la doppia messa in onda, ovvero il lunedì e il giovedì.

Isola, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste

Nelle ultime ore è arrivata la decisione definitiva anche sulle opinioniste. Quest’anno ci saranno due donne molto particolari dalla grande personalità: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La notizia è stata data in anteprima da Verissimo con un post sull’account ufficiale della trasmissione.

Per quanto riguarda il cast, invece, tra i nomi per ora ufficializzati Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco pare abbia rotto completamente i rapporti con la Rai e sembra anche che in procinto Mediaset abbia un programma tutto per lei. A parte questa breve parentesi, tra i naufraghi troviamo ancora Carolina Stramare ex Miss Italia del 2018, Akash Kumar (il modello che ha partecipato a Ballando con le Stelle) , e Ferdinando Guglielmotti.