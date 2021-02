Belen Rodriguez da impazzire in versione “cowgirl”: il top bianco esalta la sua sensualità

Belen Rodriguez versione cowgirl ha scatenato le fantasie dei fan con uno scatto che ha raccolto una serie infinita di consensi su Instagram

Bellezza assoluta per la compagna di Antonino Spinalbese che su Instagram resta una bellezza assoluta. Tante le foto che hanno fatto in questi mesi il giro del web. Ora che resta al centro dell’attenzione mediatica e soprattutto del gossip per la sua gravidanza ormai ufficiale, la showgirl non perde occasione per far parlare di sé. E proprio dal suo profilo non vuole smettere di stupire con tanti scatti che non passano inosservati. Cosa che è accaduta con l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, con i follower che hanno potuto apprezzare ancora una volta le sue qualità fisiche che restano inosservate. La notizia della sua gravidanza, arrivata dalla relazione con Spinalbese, ha scatenato reazioni forti nei suoi fan, che soprattutto sul web seguono la sensuale argentina in tutte le sue uscite pubbliche.

Belen Rodriguez resta una delle donne più apprezzate anche sui social. Terminata l’esperienza televisiva a “Tu si que vales” insieme a Maria De Filippi Teo Mammuccari Gerry Scotti Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, adesso si dedica all’amore ed ai follower. Con la sua dolce attesa che emoziona tutti. Ma anche dopo l’ufficialità della sua gravidanza i riflettori rimangono sempre puntati su di lei. Soprattutto per i post che pubblica. Quelli che ha mostrato nell’ultimo periodo l’hanno vista o insieme a Spinalbese o da sola ed in pose spesso seducenti. Che non sono passate inosservate insomma. Nell’ultima in versione cowgirl ha stupito tutti i fan per quella bellezza assoluta ormai celebre ma anche per la sua forte sensualità. Con quel top bianco che non ha nascosto davvero nulla. Foto pubblicata sotto, a voi ogni commento.