Wanda Nara atomica: il bikini scopre curve straripanti e Instagram si blocca

Wanda Nara senza freni su Instagram: lady Icardi ha postato una foto che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Curve bollenti in primo piano

Una foto che ha scatenato la passione dei follower, e che ha fatto il giro del web. Lady Icardi in grandissima forma, con le sue curve bollenti in evidenza che hanno raccolto una serie infinita di consensi. Anche da Parigi, la città che sta imparando ad apprezzarla dal suo trasferimento, la bellezza argentina riesce a provocare e a mandare il web in tilt. Scatti e video, spesso senza veli, sono ormai per la moglie e manager del calciatore del Psg un vero marchio di fabbrica. Che le consentono di ricevere l’approvazione dei fan, ma anche qualche critica feroce da parte di chi non ama le sue esagerazioni. In pratica i suoi follower si dividono tra quelli che apprezzano sempre le sue doti fisiche e quelli che invece la criticano per il suo mettere troppo in mostra le sue parti intime. E di regalarle ‘in pasto’ ai follower.

In più di un occasione la sensuale argentina ha mostrato la sua forte indifferenza di fronte alle critiche arrivate dal web. Questo fin quando ha potuto, perché ci sono stati dei casi in cui Wanda Nara ha preso delle decisioni forti contro chi ha espresso dei giudizi, anche ironici, sulle sue foto bollenti. Su tutte ricordiamo la diatriba con Luciana Littizzetto, con le denunce e le azioni legali che hanno aperto un forte scontro tra le due donne. Insomma, la moglie di Icardi non ammette interferenze su quella che ritiene una sua ‘libertà di espressione’ sui social. Che rimane assolutamente legittima anche perché “nessuno è obbligato” a seguirla sui social se non si trova d’accordo con quello che fa. Ma torniamo alla foto che ha scatenato i follower su Instagram. Nello scatto pubblicato sotto la bellezza argentina ha mostrato il suo “pezzo forte”. Quel décolleté abbondante che ha lasciato i suoi fan senza parole. Tantissimi i commenti ed i like al post che come detto ha fatto il giro del web.