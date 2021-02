Aurora Tropea dopo l’addio a Uomini e donne finalmente dice la sua e ammette di essersi rivolta alle autorità dopo quanto accaduto

Dopo settimane di silenzio Aurora Tropea finalmente ha detto la sua. L’ex dama di uomini e donne non ha più saputo gestire le tante critiche ricevute da Gianni Sperti e Giancarlo, suo ex frequentatore, decidendo così di lasciare il programma. Una decisione sofferta, viste le sue buone intenzioni nel trovare la sua anima gemella, ma i continui insulti erano diventati davvero insostenibili. Nelle ultime registrazioni, infatti, la situazione era davvero degenerata tanto che anche sui social tutti si sono schierati dalla parte della romana, chiedendo un provvedimento nei confronti dell’opinionista, sempre duro e offensivo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stato Giancarlo, che ha tirato fuori dei video intimi, inesistenti.

Aurora Tropea di Ued sporge querela

Aurora Tropea dopo che Giancarlo ha insinuato che le avesse mandato dei video spinti, ha perso il controllo e ha chiesto la verità. Ovviamente, la situazione tra i due è degenerata e la donna si è rivolta alle autorità.

A farlo sapere la stessa dama, proprio ieri sera attraverso un lungo post su Instagram. L’ex dama di Uomini e donne ha spiegato il motivo per cui ha deciso di prendere parte alla trasmissione e anche il motivo per cui ha deciso di andare via così all’improvviso.

Gli insulti e le critiche ormai erano diventate tante e la troppa pressione non la faceva stare più bene. Sembrava quasi un “uno contro centro” e dopo mesi ha deciso di dire basta. Ma ciò però non significa che ha dimenticato e per tale ragione ha sporto querela.

La dama ringrazia tutti

Una decisione, quella presa da Aurora Tropea, condivisa anche dai fan che dal primo giorno si sono schierati dalla sua parte. Anzi, qualcuno le ha addirittura consigliato di tornare a Ued e di farsi valere. La dama dopo un lungo silenzio ha voluto ringraziare tutti in particolar modo chi le è stata accanto durante tutti questi mesi. Tra questi anche il suo avvocato e le sue amiche di sempre. Ed inffine, Selvaggia Lucarelli e gli altri opinionisti e giornalisti che si sono schierati dalla sua parte.