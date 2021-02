Vediamo insieme la scelta che ha fatto Amadeus per la serata finale del Festival di Sanremo, che stà circolando in queste ore.

Come sappiamo, il Festival di Sanremo inizierà tra meno di 6 giorni, e sono tutti i fibrillazione, perché sarà un’edizione davvero diversa da tutte le altri.

Ma vediamo meglio insieme che cosa si sta vociferando per quanto riguarda la puntata finale del Festival.

Amadeus: svelata la scelta per la serata finale del Festival di Sanremo

Più si avvicina la nuova edizione del Festival di Sanremo e più ovviamente, vengono svelati nuovi avvenimenti.

In queste ore si stà parlando della puntata finale del Festival, ovvero una di quelle più importanti, e maggiormente seguite.

Come sappiamo il padrone di casa del Festival sarà Amadeus per il secondo anno, ed insieme a lui ci sarà il suo amico Fiorello.

Ma tra i vari ospiti, come possiamo leggere dalle pagine del giornale Il Secolo XIX, potremmo vedere la campionessa di nuoto, Federica Pellegrini.

La bella sportiva, aveva partecipato anche in precedenza al Festival di Sanremo, e per la precisione nel 2012.

L’anno precedente, Federica era stata invitata sempre a partecipare, in veste di co-conduttrice ma non potè accettare perché si stava preparando per le Olimpiadi di Londra.

Si vocifera, anche, che a breve potrebbe decidere di abbandonare la carriera sportiva e di abbracciare la televisione, dato che al momento possiamo vederla come giudice anche del programma Italia’s got talent.

Potrebbero anche esserci dei momenti divertenti con Fiorello, e che potrebbero intrattenere maggiormente il pubblico a casa.

Insomma si preannuncia un’edizione del Festival di Sanremo sicuramente diversa, per i mille motivi che purtroppo conosciamo tutti, ma sicuramente particolare per via dei suoi ospiti.

In molti hanno anche dichiarato che forse per quest’anno era meglio rimandare il Festival, ma la voce è rimasta solamente qualcosa di latente nel web.

E voi cosa ne pensate sia di Federica Pellegrini come ospite dell’ultima puntata, che del fatto che quest’anno viene fatto ugualmente anche con le mille difficoltà che conosciamo?