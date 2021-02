Giulia Salemi manda un aereo per Pierpaolo Petrelli con una scritta importante ma la redazione cambia inquadratura

Giulia Salemi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip due settimane fa. L’influecer all’interno del suo percorso in casa ha intrapreso una relazione con Pierpaolo Pretelli e pare che poche ore fa abbia deciso di mandargli un messaggio. Un pensiero rivolto attraverso un aereo e fatto volare sopra la casa di Cinecittà. Fino a qui nulla di strano, se solo la regia non avesse staccato l’inquadratura facendo arrabbiare i fan della coppia. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Giulia Salemi manda un aereo a Pretelli ma la regia stacca

Da quando la Salemi è uscita dalla casa del GFVip, Pierpaolo Pretelli si è spento. Il giovane sente molto la mancanza della sua fidanzata e per tirarlo su di morale Giulia ha ben pensato di mandargli un messaggio.

L’influecer attraverso un aereo le ha ha mandato la scritta Ti A…. Quando Pretelli ha letto il contenuto si è emozionato e ha risposto con la stessa frase. Dopo pochi secondi, però, la regia ha praticamente cambiato inquadratura, spostando l’attenzione verso la casa e lasciando i fan della coppia così… senza parole.

Nel dettaglio, la produzione ha spostato l’attenzione su Rosalinda, Andrea Zenga e Samantha e su quanto stesse accadendo in piscina. Tale scelta, ovviamente non è piaciuta ai fan, i quali intenti a vedere la reazione dell’ex velino si sono visti tagliare la scena.

Le critiche dei fan sulla coppia

In molti da casa hanno criticato anche il messaggio mandato da Giulia Salemi a Pierpaolo. I telespettatori non capiscono perchè una persona adulta e della sua età non riesce a dire in modo chiaro cosa prova e a scrivere “ti amo”. Per questa ragione, qualcuno ha dubitato sui sentimenti dell’influencer credendo di più a quanto sta accadendo tra Andrea e Rosalinda. Motivo per cui, forse la regia ha staccato il suo video ed è subito passata alla effusioni che la coppia si stava scambiando in piscina. Per ora, ovviamente queste restano solo ipotesi…