L’artista italiana Noemi si mostra nel suo totale cambiamento ed è pronta a presentare a tutti il suo nuovo progetto Metamorfosi

La cantante Noemi possiamo dire che è completamente diversa da com’era un tempo. A raccontare questa sua trasformazione lei stessa in una lunga e toccante intervista a Vanity Fair. L’artista italiana ha ammesso che non è stato facile ma che in quel corpo non si sentiva più se stessa. Un lungo e difficile percorso non solo fisico ma anche mentale che ad oggi l’ha completamente cambiata.

La trasformazione di Noemi

Noemi, oltre a mostrare a tutti il suo nuovo cambiamento è pronta anche con il suo nuovissimo album: “Metamorfosi” che uscirà il prossimo 5 marzo. Ovviamente il titolo non potrebbe avere un nome più rappresentativo della sua trasformazione. L’artista, come si vede dalle immagini pubblicate sul suo social si mostra in una forma smagliante, prontissima a prendersi i meriti di questo suo progetto.

Già durante la scorsa estate, Noemi aveva mostrato sempre attraverso immagini, l’avvio verso il cambiamento. Con addosso un bikini, la donna aveva lasciato tutti senza parole ma aveva anche precisato che la strada era ancora molto lunga. Un percorso che ci tiene a ripetere non è stato semplice ma che è partito completamente dalla sua testa.

Che dieta ha seguito l’artista?

Noemi ha voluto concentrarsi sul suo corpo e sulla sua mente, decidendo dunque di cambiare. Questo grande risultato lo ha ottenuto grazie al metodo di allenamento Tabata. Un tipo di passeggiata chiamata anche Guerrilla cardio, ovvero una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare ideato da uno scienziato giapponese.

Seguendo una corretta alimentazione e questo tipo di sport, la donna ha raggiunto il suo obiettivo ma anche il proprio equilibrio psico-fisico. L’artista ora è tra i 26 artisti in gara per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che ricordiamo partirà dal 2 marzo. Sul palco dell’Ariston, Noemi, si mostrerà per la prima volta nella sua nuova metamorfosi e nella terza serata si esibirà con Neffa in un duetto.