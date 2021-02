Melissa Satta è stata fotografata in compagnia dell’imprenditore Mattia Rivetti durante il weekend di San Valentino: scopri tutti i dettagli.

Colpo di scena nella vita amorosa di Melissa Satta. Lo scorso mese il settimanale Chi aveva lanciato la notizia bomba di una sua nuova presunta relazione, a pochissima distanza dalla richiesta di separazione dal marito Kevin Prince Boateng. Il fortunato e misterioso uomo, secondo il magazine condotto da Alfonso Signorini, era l’imprenditore milanese Matteo Rivetti. In poche ore la notizia è esplosa sul web diventando virale. Peccato però che Matteo oltre a non aver mai neanche conosciuto Melissa è felicemente sposato con due figli. La Satta ha dovuto rettificare la notizia dichiarando di essere indignata e sconvolta per l’accaduto. La bella ex velina ha negato la storia con Rivetti e inoltre ha specificato di non avere intrapreso nessuna nuova storia d’amore. Per il momento, ha affermato, vuole dedicarsi solo a se stessa e soprattutto al figlio Maddox. Oggi però la faccenda si complica e sembrerebbe proprio che la notizia si Chi non fosse poi così distante dalla realtà. Melissa avrebbe intrapreso una relazione già di diversi mesi ma non con Matteo Rivetti, bensì con il cugino Mattia Rivetti. Due nomi similissimi e quasi la stessa età hanno confuso il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, che all’epoca aveva diffuso lo scoop. A conferma della notizia sono state pubblicate delle foto che non lascerebbero più dubbi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La Satta è stata immortalata dai fotografi il giorno di San Valentino mentre entrava nel palazzo dove abita Mattia, per uscirne solo il giorno dopo con in mano un grande mazzo di rose rosse. Insomma sembrerebbe proprio che la relazione tra i due sia già seria e nonostante Melissa non voglia ufficializzarla, proceda da diversi mesi. Secondo alcune fonti i due sarebbero stati presentati da Arianna Alessi moglie dell’imprenditore Renzo Rosso e amica intima di Melissa. Da quel momento non si sarebbero più separati, decidendo però di nascondere la relazione fino alla fine della mediazione del divorzio della Satta. Ora però la notizia è venuta a galla.

L’ex velina a differenza della prima segnalazione ha deciso di non dire la sua: questa volta le foto parlano abbastanza chiaramente e sembra difficile negare l’evidenza. Come la prenderà l’ex marito Kevin Prince Boateng?