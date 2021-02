Juliana Moreira, intervento chirurgico nelle prossime ore: cosa succede?

Juliana Moreira annuncia ai fan di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Niente di preoccupante ma un passo importante per l’influencer che ha ponderato la decisione dopo diversi anni di dubbi. Al contrario delle tante colleghe nel mondo dello spettacolo che decidono di aumentare il seno, Juliana, ha deciso si sottoporsi ad un delicato intervento per ridurlo. Una decisione decisamente controcorrente che l’ex presentatrice di Paperissima Sprint ha voluto condividere con i suoi followers attraverso Instagram Il motivo è molto semplice, come spiega sui social, quella parte del suo corpo non le piace e la fa soffrire. Juliana racconta di aver deciso di condividere la notizia perché ci sono tante mamme come lei, con lo stesso problema, che decidono di non intervenire per paura dei tabù. Juliana, a differenza di tante donne, dopo le gravidanze e l’allattamento ha avuto un aumento del seno che è passato da una quinta coppa D a una coppa E e F.

Nonostante la bella showgirl racconti di essere sempre stata attenta all’alimentazione e alla forma fisica non c’è stato nulla da fare per impedire la crescita del seno. Ora, appoggiata dal marito Edoardo Stoppa, ricorrerà alla chirurgia estetica per correggere il problema e ridurre il seno di sue taglie. La modella racconta inoltre che in Brasile, dove è nata, utilizzare la medicina per modificare il proprio aspetto è una pratica del tutto che normale, a differenza dell’Italia dove la maggior parte delle persone che ricorre alla chirurgia preferisce nascondere gli interventi. Juliana per concludere racconta di esser in macchina diretta alla clinica nella quale verrà operata nelle prossime ore.

Stoppa alla guida del veicolo interviene nella diretta della moglie per dichiararle tutto il suo supporto nella scelta presa. Un forte augurio a Juliana per una veloce guarigione.