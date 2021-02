Giulia Salemi abbandona la casa del GF Vip dopo aver perso la sfida al televoto con Stefania Orlando. Ecco la reazione di Pierpaolo Pretelli alla notizia della sua eliminazione.

Dopo 3 mesi di permanenza e l’inizio di una storia importante storia d’amore, Giulia Salemi è stata eliminata dal GF Vip. Lo scontro con Stefania Orlando l’ha vista perdente e a pochi giorni dalla finale la bella influencer ha dovuto salutare il fidanzato Pierpaolo Pretelli e abbandonare immediatamente il gioco. Una notizia che ha mandato in crisi l’ex velino, nonostante fosse consapevole della possibilità che Giulia potesse uscire. Per comunicare la notizia dell’eliminazione della Salemi, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato Pierpaolo nella stanza superled: se avesse trovato li a fidanzata, avrebbe significato che era ancora in gioco. E invece appena arrivato, non trovando nessuno ha subito capito che Giulia era già uscita dalla casa più spiata d’Italia. A quel punto Alfonso ha concesso ai due innamorati la possibilità di potersi parlare per salutarsi un’ultima volta. Giulia Salemi era già in studio affiancata dagli ex concorrenti e dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia, e ha rincuorato Pierpaolo spiegando di essere serena e pronta ad aspettarlo fuori dalla casa. Pierpaolo nonostante le parole di conforto di Giulia, è apparso molto provato dalla situazione. Il modello ha spiegato di sentirsi in colpa per aver condizionato il percorso di Giulia. Secondo Pierpaolo il fatto che la Salemi si sia concentrata sulla loro storia d’amore non avrebbe giovato alla sua popolarità all’interno della casa e soprattutto tra il pubblico a casa.

Giulia però non è d’accordo e afferma di aver vissuto una splendida esperienza che le ha permesso di creare qualcosa di reale che continuerà anche dopo la fine del reality. Per concludere la belle italo-persiana dichiara tutti il suo amore a Pretelli pronunciando solo la parola “Ti” promettendo che il resto della frase arriverà fuori, quando saranno soli. Pierpaolo come risposta aggiunge una “A” e sorridendo conferma che le altre due lettere dovranno aspettare fin dopo la finale.

Non ci resta che attendere fino al prossimo primo marzo. E voi che ne pensate? La storia durerà anche al di fuori del programma?