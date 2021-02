Elena Morali, spacco e scollatura da bollino rosso. E l’annuncio: “Sono single”

Elena Morali irresistibile: l’abito rosso evidenzia uno spacco evidente ed una scollatura che infiamma il web. L’annuncio ai follower: “Sono una donna single”

Sensuale come sempre, la showgirl ha raccolto una serie infinita di like e di commenti con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Nell’ultimo periodo è stata al centro dell’attenzione del gossip per la rottura con Luigi Favoloso. La storia d’amore tra i due aveva appassionato i fan, che finalmente vedeva l’ex del comico Scintilla sorridente e serena in una relazione che le aveva fatto dimenticare il difficile passato. Anche l’ex di Nina Moric sembrava innamorato e deciso a portare avanti la loro storia. Ma la notizia del possibile tradimento di Favoloso con una donna misteriosa ha fatto crollare tutte le certezze della showgirl. Che dopo un primo momento di sconforto e scoramento, adesso sembra aver superato tutto, ed anche alla grande. Nelle scorse ore Favoloso aveva tentato un riavvicinamento, ma il post che ha scritto la diretta interessata pare aver fatto definitivamente chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali è stata sempre attivissima sui social. Sia nel periodo della relazione con Favoloso che adesso i post che pubblica riescono a riscuotere sempre un grandissimo successo. Pose bollenti e scollature evidenti non passano mai inosservate. Anche nell’ultimo che ha pubblicato poco fa è stata davvero irresistibile. In un abito rosso ha mostrato tutta la sua perfezione fisica e delle curve abbondanti che hanno scatenato le fantasie dei follower. Uno spacco evidente ed una scollatura da urlo che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione dei fan hanno permesso al post di fare il classico giro del web. Il suo commento è stato chiaro: “Sono una donna single” ha scritto. Togliendo qualsiasi dubbio sulla sua situazione sentimentale. Ed i numeri che ha collezionato sono stati da record. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti. E voi, cosa ne pensate della foto che ha raccolto migliaia di consensi sui social?