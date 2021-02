Altri 253 morti: reparti pieni e pazienti trasferiti in altre città, Brescia ripiomba nell’incubo

Brescia rappresenta in questo momento l’area più esposta alla circolazione del Covid, davanti a Milano e alla Provincia di Monza-Brianza. Il virus si propaga rapido e sono quasi mille, ad oggi, i cittadini bresciani ricoverati in ospedale: una cifra che corrisponde quasi a un quarto del totale dei ricoveri in Lombardia. Nell’area del bresciano, dove secondo il responsabile regionale della campagna vaccinale Guido Bertolaso “” è stata istituita da due giorni una zona arancione rafforzata . Un incubo che torna ad affacciarsi sulla città: i reparti pieni, le sirene delle autoambulanze che risuonano continuamente, il dolore di una zona che, all’inizio della pandemia, aveva già pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, con 2.400 morti tra i mesi di Marzo e Aprile 2020. Una situazione aggravata nelle ultime settimane dalla crescita esponenziale dei casi di, particolarmente diffusa in tutta la Provincia di Brescia: “E’ una fase molto delicata. I cittadini devono usare la massima attenzione rispettando alle regole fissate dalla nuova zona arancione e all’uso della mascherina“, ripete il sindaco. In generale, sono i dati dellaa destare una certa preoccupazione. I numeri di nuovi positivi continuano a crescere in maniera quotidiana e anche ilsta facendo registrare, negli ultimi giorni, un inquietante incremento: ieri il rapporto dei positivi sul totale di tamponi effettuati era dell’8,2%, mentre due giorni fa si era fermato al 6,5%. Percentuali, oltretutto, ben al di sopra della media nazionale attuale.