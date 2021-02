Barbara D’Urso, brutte notizie: Live non è la D’Urso chiude in anticipo

Chiusura anticipata per Live Non è la D’Urso a causa degli ascolti bassi. Mediaset starebbe pensando ad un cambio per Barbara D’Urso

Brutte notizie per l’amatissima conduttrice napoletana. Infatti, sembra proprio che gli ascolti riguardanti il Live Non è la D’Urso non la stiano premiando affatto. A riportare la clamorosa notizia il portale Dagospia, proprio poche ore fa. Nonostante Barbara D’Urso ad ogni fine puntata si vanti per gli ascolti ottenuti, le cose per la presentatrice potrebbero mettersi davvero male. La conduttrice con il suo talk nelle scorse settimane ha dovuto battersi con Mina Settembre e dal 21 febbraio, invece si ritrova a fare i conti con un’altra grandissima serie targata Rai “Lolita Lobosco” che solo nella prima puntata ha raggiunto più di sette milioni di telespettatori. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Barbara D’Urso “sospesa”: arriva Paolo Bonolis

Come si legge sul noto portale di Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad una chiusura anticipata per il live Non è la D’Urso. Infatti, il talk show condotto da Barbara D’Urso potrebbe essere sospeso a fine marzo o inizio aprile. Gli ascolti bassi, che oscillano dal 10/al 12% non starebbero soddisfando la rete del Biscione che sta già pensando ad un possibile piano B.

Secondo alcune indiscrezioni, al posto del noto programma serale della domenica potrebbe tornare in onda Paolo Bonolis. La D’Urso, dunque, dovrà lasciare il posto al collega già dal prossimo 11 aprile che tornerà con il suo grande Ciao Darwin Stories. Non si tratta di puntate nuove ma bensì di episodi già visti.

Il piano B di Mediaset

Per ora, pare siano stati programmati solo 5 episodi per Ciao Darwin Stories. Ovviamente, tutto si capirà anche dalla prima puntata e dagli ascolti. Questo è davvero un brutto colpo per Barbara D’Urso e i suoi appassionati. Non accadeva da tempo, che la presentatrice di vedesse sospendere un suo programma, che ricordiamo ha sempre soddisfatto la rete.

Per quanto riguarda il venerdì sera, invece, dovrebbe andare a collocarsi la nuova stagione di Scherzi a parte con Alessia Marcuzzi. In programma dal prossimo mese, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip troveremo anche L’isola dei famosi con Ilary Blasi. Per ora, dunque, non ci resta altro che aspettare e capire come si muoverà la rete in base allo share.