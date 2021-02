Paolo Bonolis, brutte notizie: “È la soluzione migliore”

Paolo Bonolis è pronto a tornare in onda in prima serata su Canale 5 ma per ora Mediaset ha deciso di slittare Avanti un altro

Brutte notizie per i fan di Avanti un altro. Paolo Bonolis, purtroppo ancora una volta si è visto spostare il suo programma e per ora non andrà in onda. Una notizia che ha spiazzato tutti, dato che il cast era a lavoro già da diverse settimane. Il game show pre serale non inizierà più venerdì 12 marzo, come invece si diceva fino a oggi e per ora non sai conosce ancora la data d’inizio. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Avanti un altro di Paolo Bonolis slitta ancora

L’unica cosa certa per ora è che Avanti un altro è slittato e che al suo posto torna Ciao Darwin. Paolo Bonolis andrà comunque in onda nella prima serata di marzo, ma non con puntate inedite ma con le repliche. Infatti, verrà trasmesso Ciao Darwin Story, dove ovviamente non mancheranno risate e divertimento.