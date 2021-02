L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella sarebbero ai ferri corti. Ecco tutti gli indizi che hanno messo in allerta i loro followers.

Continuano le voci su una presunta crisi tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini e la fidanzata Ivana Mrazova. La coppia che si è formata nella seconda edizione del GF Vip sarebbe ai ferri corti. Nessuno dei due ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale ma secondo i loro followers più attenti, gli indizi sarebbero inequivocabili. Negli anni la coppia ha condiviso con i propri fan moltissimi momenti della loro relazione, raccontato spesso i dettagli della loro vita insieme. Nell’ultimo periodo però nei loro rispettivi profili Instagram non c’è più ombra della loro storia d’amore. L’ultima foto con Onestini pubblicata da Ivana risulta a inizio gennaio, mentre nel profilo di Luca, Ivana compare l’ultima volta a dicembre. E anche se sappiamo benissimo che i social non sono la vita reale la sparizione di foto insieme non sembra proprio un buon segno. Neanche per San Valentino la coppia ha deciso di dedicarsi una frase d’amore o una foto insieme, un gesto anche questo inaspettato, considerando che gli scorsi anni invece entrambi avevano voluto dichiarare tutto il loro amoer per il partner. L’unico gesto che in questi mesi ha fatto sperare i fan è stato un commento che Ivana ha inserito sotto un post di Onestini.

LEGGI ANCHE > LAURA TORRISI, FINALMENTE LO HA FATTO: E’ SEMPRE DURA RICOMINCIARE”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@ivana_mrazova)

L’ex tronista ha comunicato di aver superato brillantemente un esame all’università e la fidanzata ha commentato ricordandogli di essere molto orgogliosa di lui. Un piccolo gesto he fa riaccendere la speranza. Secondo alcune indiscrezioni la crisi tra la coppia sarebbe nata dalla lontananza forzata dovuta al lockdown. Ivana infatti si è trovata bloccata in Repubblica Ceca dove vive la sua famiglia mentre Luca è rimasto in Italia, e hanno potuto riabbracciarsi solo dopo più di due mesi.

LEGGI ANCHE > GRANDE FRATELLO VIP ANTICIPAZIONI: TELEVOTO SOSPESO, POSSIBILE SQUALIFICA PER SAMANTA

L’ultimo gesto della Mrazova che farebbe pensare che qualcosa non va è la pubblicazione sempre su Instagram di un post filosofico che dice: “E’ nei nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce”. Una frase che ha fatto preoccupare tutti i suoi followers convinti che si riferisca proprio ai problemi nella sua relazione con Luca.