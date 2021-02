Tommaso Zorzi, conoscete il papà Lorenzo Zorzi? Un ricco imprenditore

Avete mai visto il papà di Tommaso Zorzi Lorenzo? E’ un noto manager milanese ed ha un ruolo molto importante in una grande società

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti più amati e apprezzati di questo Grande Fratello Vip. Il concorrente, sappiamo che è un noto influencer e grazie alla sua parlantina e alla propria ironia riesce davvero a conquistare tutti. Durante la permanenza in Casa, più di una volta ha incontrato anche sua sua sorella Gaia, a cui è molto legato. Spesso ha anche parlato dei suoi genitori e in particolar modo del rapporto che ha oggi con il papà, Lorenzo. Andiamo a vedere insieme chi è molto conosciuto a Milano.

Chi è Lorenzo Zorzi?

Il papà di Tommaso Zorzi è stato spostato tanti anni con Armanda Frassinetti, dietologa di professione. Dalla loro relazione sono nati appunto Tommaso e la sorella Gaia, ma per motivi personali hanno divorziato. Lorenzo Zorzi si è sempre dedicato alla scuola da ragazzo dove si è laureto all’università Bocconi di Milano.

La sua carriera lavorativa inizia infatti poco dopo la laurea come consulente per importanti società, fino a diventare oggi un noto manager.

Zorzi Senior, ricopre il ruolo di Senior Manager per una società di servizi informatici e pubblicitari e a differenza di suo figlio non è mai stato amante del mondo social e dello spettacolo.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e suo padre

Purtroppo, la separazione tra il padre Tommaso Zorzi e la mamma non ha portato grandi benefici all’influencer. All’inizio, il giovane ha provato proprio un certo rancore nei confronti del padre, dando la colpa a lui del fallimento del matrimonio.

Il gieffino ha spiegato che sono otto anni che non abbraccia suo padre e che ormai si sente messo da parte. “Non sono più tra le sue priorità, ma non si smette di essere genitori nemmeno quando i figli diventano adulti e affermati”, ha concluso.

Zorzi ha spiegato anche che da quando si è sentito abbandonato ha smesso di credere negli uomini ma nonostante ciò sa benissimo che Lorenzo gli ha dimostrato affetto in altri modi, restando un padre esemplare.