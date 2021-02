Antonella Mosetti versione “cowgirl”: cappello e scollatura scatenano il web

Antonella Mosetti ha postato una foto esaltante su Instagram: in versione “cowgirl” ha acceso le fantasia e la passione dei suoi follower

La showgirl romana ha catturato l’attenzione generale del web con una serie di scatti che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. Che soprattutto su Instagram non passano mai inosservate. Parliamo di un personaggio pubblico apprezzatissimo per la trasgressione che ama proporre al pubblico, che la segue con interesse e passione. Insomma, quando si parla di lei, che siano uscite televisive o sui social cambia davvero poco. In quanto i numeri che riesce a collezionare restano alti e da personaggio pubblico di primo piano. La bellezza romana ha scatenato i suoi follower con l’ennesimo post ad alto contenuto di sensualità. Una foto che ha mostrato le sue curve in primo piano. L’ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” ha percorso una carriera importante, ed oggi resta uno dei personaggi più cliccati sul web, soprattutto su Instagram dove riesce ad imporsi anche a dispetto di donne più giovani di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti resta una delle donne più sensuali ed affascinanti su Instagram. La sua forte popolarità si può notare guardando i consensi che riesce a raccogliere sotto i post che pubblica sulla sua pagina ufficiale. Tanti i complimenti per lei, ma anche qualche critica da parte di chi non sopporta le sue uscite mettendo in primo piano le sue curve. Qualche alterco con personaggi della televisione, ma anche con qualche follower, non è mancato. Ma possiamo dire che la maggior parte del pubblico la apprezza e la ama, sia per le sue qualità fisiche che per il personaggio che è diventato. Nel suo ultimo post è stata definita irresistibile in versione “cowgirl”, con una scollatura abbondante che non è passata inosservata. Una foto che in pochi minuti le ha fatto raccogliere una serie infinita di like e di commenti. E che ha acceso la passione dei suoi follower. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.