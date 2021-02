Giulia De Lellis, l’intimo mostra il suo fisico scolpito: “La Femminilità”

Giulia De Lellis è apparsa in tutta la sua forma fisica in un post in intimo su Instagram: le sue curve bollenti hanno scatenato i fan

Una serie di scatti in intimo della famosa infulencer hanno fatto impazzire i follower di Instagram. Che sono rimasti senza parole davanti allo shooting fotografico che la fidanzata di Carlo Beretta ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale. Foto che hanno fatto il classico giro del web, e che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. La bellezza romana, famosissima ormai sui social, ha mosso i primi passi nel dating show Uomini e Donne. Senza mai rinnegare il suo passato, adesso per lei si parla di uno dei personaggi più popolari della televisione e del web. Attivissima su Instagram, adesso i fan potranno ammirarla anche in televisione. Infatti per lei sta per cominciare una nuova avventura che ha annunciato con un post su Instagram.

Giulia De Lellis condurrà una trasmissione sull’amore su Discovery. Il programma si chiama “Love Island” e vedrà ben presto la bella influencer nelle vesti di conduttrice. Intanto il pubblico l’ha apprezzata in intimo. Nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la web influencer romana è apparsa in tutta la sua forma fisica. Con le curve in primo piano non coperte del tutto dall’intimo che ha indossato. Lo shooting fotografico ha regalato forti emozioni ai follower che hanno così potuto apprezzare ancora una volta le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti. Tantissimi i commenti da parte dei follower che davvero non hanno avuto più aggettivi per definire la sua bellezza. Che ha colpito tutti. “La femminilità” ha scritto un follower sotto gli scatti che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti. Cosa ne pensate della straordinaria forma fisica che ha mostrato la web influencer romana?