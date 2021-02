Elisabetta Gregoraci beccata proprio con lui: lo scoop bomba di Signorini

Sul nuovo numero di Chi in edicola da domani 24 febbraio, Elisabetta Gregoraci paparazzata in dolce compagnia ma non di Briatore

Si continua a parlare di Elisabetta Gregoraci e dei suoi amori. La bellissima show girl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip scatena sempre una certa curiosità quando si tratta dei suoi presunti flirt. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un avvicinamento con Flavio Briatore, tanto che qualcuno ha ipotizzato addirittura delle nozze bis. Un presunto ritorno di fiamma ovviamente non confermato da nessuna delle due parti ma che comunque tiene banco la cronaca rosa. Domani, però, sul nuovo numero in edicola di Chi, Alfonso Signorini ha paparazzato la modella in compagnia di un altro uomo molto interessante, vediamo insieme di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci a pranzo con Alessandro Benetton

Elisabetta Gregoraci è stata beccata insieme ad un noto imprenditore. Stiamo parlando di Alessandro Benetton. Il settimanale Chi, nell’edizione di mercoledì 24 febbraio, pubblicherà delle immagini in esclusiva dell’e gieffina a pranzo con l’ipotetico amico.

Accanto alle foto anche dei piccoli dettagli. I due si sarebbero visti in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente dopo aver saputo che anche la Gregoraci era nella cittadina ha voluto invitarla all’evento fino a decidere di pranzare insieme. La coppia, non era da sola, ma insieme a loro anche tutto lo staff dell’organizzazione.

Alessandro Benetton e i rumors sulla fine del suo matrimonio

Che tra Alessandro Benetton e Elisabetta Gregoraci possa esserci qualcosa nessuno può escluderlo al momento. Nelle ultime settimane, il Presidente è stato al centro di vari pettegolezzi, tra cui l’addio alla moglie Deborah Compagnoni. A lanciare l’indiscrezione Dagospia, che riportava quattro pagine del settimanale di Alfonso Signorini come prova.

La Compagnoni e Benetton stanno insieme dal 1997 e si sono sposati nel 2008. Da tempo, però circolano voci su una presunta rottura e la fine del matrimonio. C’è da dire che nonostante i tanti pettegolezzi i due hanno sempre smentito confermando di essere ancora marito e moglie. Quale sarà la verità?