GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la prima notte insieme – VIDEO

Dopo essere usciti dalla casa del GF Vip, Rosalinda e Andrea stanno proseguendo la loro relazione condividendo i loro momenti intimi insieme sui social. Ecco cos’è successo.

Continua a gonfie vele la relazione nata all’interno della casa del Gf Vip tra Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga. Un amore nato solo poche settimane fa dopo la convivenza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’uscita dal reality di Rosalinda avvenuta venerdì scorso, la coppia ha condiviso su Instagram tanti momenti passati insieme al suo Andrea. Nonostante l’attrice siciliana appena uscita dalla casa abbia dichiarato di dover prima parlare con il fidanzato Giuliano guardandolo negli occhi, prima di continuare la relazione con Andrea, i due hanno trascorso più di una notte insieme. A testimonianza delle notti passate nello stesso letto la bella ex fidanzata di Gabriel Garko ha anche pubblicato una stories nella quale si immortala appena sveglia con a fianco Andrea ancora addormentato. Sono molti i fan del reality che non hanno apprezzato il comportamento della ex Vippona. Nonostante la storia fosse già iniziata durante la sua esperienza al GF Vip in molti avrebbero voluto che Rosalinda portasse più rispetto al suo fidanzato da nove anni Giuliano.

L’amore tra Andrea e l’attrice è scoppiato inaspettatamente e nonostante i fan della coppia tifino per la loro relazione avrebbero preferito che la coppia mostrasse più tatto nell’uso dei social media. La coppia ha mostrato di aver fatto un passo molto intimo e sicuramente l’ormai ex fidanzato non ne sarà contento. Giuliano dopo il primo bacio tra Andrea e Rosalinda ha deciso di diffidare il programma a parlare di lui e ha chiuso tutti i social non rilasciando dichiarazioni.

Intanto Andrea Zenga ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dedicato dolci parole alla nuova compagna: “Nelle ultime settimane ci siamo avvicinati molto e ci sono basi per costruire qualcosa di solido” ha raccontato. E’ ancora presto per parlare di amore ma le basi ci sono e Andrea non vede l’ora di scoprire come sarà il loro loro relazione nella vita reale. Se son rose…