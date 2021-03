Cerchiamo di capire che cosa realmente stà pensando Pierpaolo Pretelli sul fratello Giulio che diventerà padre così giovane.

La notizia è stata davvero molto bella, quella data venerdì da Giulio, fratello di Pierpaolo all’interno della casa del Gf.

Il ragazzo, a breve diventerà papà per la prima volta, ma come l’ha veramente presa il fratello maggiore? Vediamo meglio insieme che cosa pensa.

GFVIP: Pierpaolo riflette sul fratello che diventerà padre così giovane

Pierpaolo nella casa del Grande Fratello vip, sta vivendo davvero mille sentimenti, di ogni genere.

Nell’ultima puntata che è andata in onda, ovvero la semifinale, il fratello Giulio, ha comunicato che la sua compagna, Alessia è in dolce attesa, lasciando tutti senza parole.

Pierpaolo, ha iniziato, dopo la puntata a pensare alla situazione, e alla grandissima responsabilità che hanno questi due giovani ragazzi.

Mentre parlava con l’amico Andrea Zelletta ha infatti dichiarato, che un figlio cambia assolutamente la vita, e che loro sono davvero molto giovani, hanno infatti 21 e 20 anni.

Le parole sono state le seguenti:

“Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna lo era….lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”

Insomma sono momenti davvero delicati e particolari, anche se oggi finalmente potrà lasciare la casa più spiata d’Italia e tornare dalla sua famiglia per poter parlare con tranquillità di tutto quello che è successo.

E’ anche vero, che Giulio, ha confidato durante la puntata di venerdì che i genitori non hanno preso benissimo la nuova notizia, ma che lui si impegnerà per fargli cambiare idea.

Sul web, poi, in molti hanno criticato questa scelta, perché molto personale e se attendeva solamente alcuni giorni, lo avrebbe potuto dichiarare di persona al fratello senza le telecamere davanti.

E voi cosa ne pensate? Site d’accordo che poteva attendere nella comunicazione di questa bellissima, quanto delicata notizia?