Romina Power confessa: “Adesso non me la sento proprio”

Romina Power dopo aver partecipato varie volte al Festival di Sanremo con Al Bano Carrisi dice la sua su karmesse

Un successo mondiale quello dell’artista italoamericana che ha avuto anche grazie alla presenza di Al Bano. L‘ex coppia della felicità, infatti, per anni ha fatto sognare i fan da ogni parte del pianeta con la loro voce ma per la loro meravigliosa storia d’amore. Una storia che purtroppo come tutti sappiamo è finita nei primi 2000 e ancora oggi in tanti sperano in un loro ritorno di fiamma. Indimenticabili, le loro partecipazioni al Festival di Sanremo, che il 2 marzo partirà con la 71ima edizione. Al Bano e Romina Power lo scorso anno hanno preso parte al karmesse come ospiti e oggi la cantante afferma che non parteciperebbe più.

Romina Power e il suo sogno nel cassetto

Le partecipazioni a Sanremo di Romina Power insieme ad Al Bano hanno fatto la storia. Basta ricordare “Ci sarà” nel 1984 che lo portò alla vittoria. Nell’82, invece, si presentarono con “Felicità” guadagnando il secondo posto, e ci riprovarono ancora nell’87 e nell’89 rispettivamente con “Nostalgia canaglia” e “Cara terra mia”. Infine, nel 1991 la loro ultima partecipazione in coppia con il brano “Oggi sposi” che però si posizionò a fine classifica.

Oggi, Romina a distanza di tanti anni, ha ripercorso quel periodo, fatto di successo e di tanto entusiasmo. E proprio rivedendo quei filmati, ha dichiarato che attualmente non se la sentirebbe di partecipare ad una competizione ovvero un “uno contro l’altro”. L’artista ha anche ammesso di avere un sogno, quello di condurre un programma mattutino, una sorta di talk show incentrato sui temi caldi dell’attualità.

La cantante sempre pronta a scendere in campo per le sue battaglie

Da anni Romina Power combatte per i suoi ideali e quando si tratta di scendere in campo e farsi valere non si tira mai indietro. L’artista è sempre dalla parte delle donne e non perde occasione per invitare tutte alla prevenzione, alla lotta per i propri diritti e soprattutto a chi riceve violenze, a denunciare.

Romina ama e rispetta molto anche la natura, motivo per cui è contraria a qualsiasi tipo di inquinamento. Di recente, l’abbiamo vista scendere per le strade di Manduria, per il progetto sul depuratore consortile Manduria-Sava destinato ad avere lo scarico in mare perché costruito troppo vicino alla costa.