Romina Power chiede aiuto, l’appello alle donne: “Aiutatemi”

Romina Power ha scritto un post sui social chiedendo aiuto alle donne che come lei hanno la protesi al ginocchio

Ancora una volta Romina Power si è rivolta ai suoi fan chiedendo consigli e pareri. Negli ultimi anni, la cantante è diventata molto social e proprio sul suo account lancia spesso appelli. Nel mese di novembre, ad esempio, ogni giorno ha postato foto della sua bambina Ylenia chiedendo a tutti di diffondere le sue immagini. Nei mesi scorsi è scesa in prima linea a lottare contro gli scarichi abusivi che inquinano il mare della Puglia. Oggi, invece la vediamo chiedere aiuto alle donne che come lei hanno subito l‘intervento al ginocchio. Vediamo perchè.

Romina Power chiede aiuto alle sue fan

Due anni fa, Romina Power ha subito un delicato intervento al ginocchio. I medici le hanno messo una protesi alla rotula e ovviamente da quel giorno la sua vita è cambiata. I dottori le hanno consigliato molto riposo e soprattutto poco affaticamento. L’artista a distanza di tempo molto probabilmente prova ancora dolore o fastidio e da quanto si è capito qualcosa la tormenta.

Si perchè poche ore fa ha attraverso un messaggio sul suo account Instagram si è rivolta a tutte le donne della sua età che hanno subito un’operazione simile, e ha chiesto come stanno oggi. Romina ha invitato le sue amiche a rispondere sulla sua email personale e a raccontarle la propria esperienza.

La cantante sta ancora male?

In molti sicuramente ricorderanno che qualche anno fa, insieme al tour con Romina Power e Albano è partita anche la giovane Romina Jr. Proprio in quell’occasione, i fan notarono che la cantante per spostarsi da un camerino all’altro aveva bisogno di una sedia a rotelle, proprio per non affaticarsi.

Purtroppo, l’artista italo-americana da tempo soffre a causa del suo ginocchio e l’intervento è stato obbligatorio. Ma a quanto pare, visto il messaggio che pubblicato per lei ci sono ancora problemi e questo fa capire che ha ancora dolori. Intanto, di sicuro, per ora si starà riposando e può approfittare di questo periodo per prendersi più cura di se.