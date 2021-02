Giulia Salemi si racconta a Verissimo: “Sono stata vittima di violenze”

Nella puntata di oggi 27 febbraio di Verissimo Giulia Salemi racconta le violenze subite dall’ex fidanzato geloso e possessivo

Giulia Salemi senza dubbio è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’inflencer italo-persiana ha deciso di partecipare per la seconda volta al reality per riscattarsi e mettersi in gioco. La modella, oltre a cambiare le dinamiche della casa, possiamo dire che ha trovato anche l’amore tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Una storia che ha creato fin da subito molte discussioni e tante perplessità ma che ad oggi ha dimostrato di essere reale. Nella puntata del 27 febbraio di Verissimo, la Salemi sarà ospite nel salotto della Toffanin e oltre a raccontare questa sua esperienza parlerà anche di violenza.

Giulia Salemi racconta le violenze subite dall’ex fidanzato

Nella puntata di oggi Verissimo come sempre Silvia Toffanin ospiterà tanti ospiti tra cui Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si racconterà e oltre a parlare della sua esperienza nel reality parlerà di violenze subite. L’influencer in passato è stata accanto ad un uomo violento e ha ricevuto uno schiaffo dal suo ex fidanzato.

Per questo motivo ha invitato tutte a fuggire da persone così perchè chi lo fa una volta lo farà sempre. Nella lunga intervista, Giulia parlerà anche di Pierpaolo e del futuro che li attende una volta che anche l’ex velino uscirà dalla casa.

Il rapporto tra l’influecer e la Gregoraci

Ma la domanda che tutti si chiedono è sapere cosa è accaduto dietro le quinte del Grand e Fratello Vip con la sua rivale Elisabetta Gregoraci. Tra la modella calabrese e Giulia Salemi non è mai corso buon sangue e ad ammetterlo sono state proprio entrambe.

Inoltre, c’è da dire che il pubblico da casa ha visto la sua presenza come una sorta di “interferenza” tra Pierpaolo e la Gregoraci. Il giovane all’inizio della sua esperienza in casa è sempre apparso molto preso dall’ex di Briatore anche se Ely è stata chiara nei suoi confronti.