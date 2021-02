Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato direttamente Tommaso Zorzi, lasciando senza parole, ma capiamo anche il perchè.

Come sappiamo ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, ma è successo qualcosa che ha fatto davvero riflettere Tommaso Zorzi, il possibile vincitore.

Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato e per quale motivo.

GF Vip: Tommaso Zorzi tristemente confessa “Ho rovinato tutto”

La puntata di ieri, per quanto riguarda il Grande Fratello è stata come al solito ricca di colpi di scena, ma qualcosa in particolare è successo a Tommaso Zorzi.

Andiamo con ordine, dopo il confronto avuto in diretta con Dayane Mello, è sembrato davvero giù di morale, o comunque non come al solito.

Tommaso, infatti, ha dichiarato di non aver particolarmente gradito la dichiarazione di Dayane sulla sua presunta relazione con una donna.

Ha infatti dichiarato, che si è battuto molto spesso per i diritti e contro chi lo giudicava, e dopo la fine della diretta, Tommaso si è chiuso in se stesso.

Ad arrivare in suo aiuto è stata l’amico e coinquilina Stefania Orlando, che gli ha suggerito, che se c’è qualcosa che non gli piace lo deve sempre dire, anche perché è davvero bravo ad argomentare i vari fatti.

Tommaso ha dichiarato a Stefania, che ha rovinato la semifinale, e che non ha nulla da dire anche all’amica.

Il noto influencer continua a pensare al tweet che gli ha mostrato Alfonso Signorini, dicendo che lui non si deve giustificare di nulla.

Stefania cerca di farlo ragionare, ma Tommaso insiste che è stato toccato su di un tasto davvero importante, quanto delicato per lui.

Tommaso ha dichiarato:

“Dopo 5 mesi e mezzo, vivere una semifinale che volevo morire tutto il tempo mi fa girare il c***o”

Non capisce come mai quello che dice lui è passato come un messaggio non corretto, mentre quello che ha detto Dayane, o che dice, viene vissuto sempre come una battuta.

Ovviamente Stefania gli è rimasta accanto cercando di consolare l’amico che sembrava davvero inconsolabile.

E voi cosa ne pensate dello sfogo che ha avuto Tommaso dopo la semifinale di ieri sera del Grande Fratello Vip?