Vanessa Incontrada mostra ai follower i suoi due amori: “Bellissimi come te”

Vanessa Incontrada ha postato una foto su Instagram mostrando a tutti i suoi due amori che hanno catturato l’interesse del web

La conduttrice ed attrice spagnola è una delle donne più apprezzate sia sul web che della televisione. Da anni in Italia, la sua popolarità è stata sempre fortissima, soprattutto grazie alla sua bellezza che non passa inosservata. Una donna straordinaria per i follower, ma anche dal carattere semplice, e soprattutto solare. Insomma, uno dei personaggi pubblici della televisione e dello spettacolo che riesce proprio a farsi amare da tutti. In tanti anni di attività nel nostro paese mai un rumors o una critica mossa nei suoi confronti. Solo qualche mese fa c’è stato un episodio che ha fatto sbottare la sensuale catalana. Che non he ha potuto più delle critiche sul suo aspetto fisico, a causa di qualche chilo di troppo. Il monologo televisivo “La perfezione non esiste”, in occasione della sua presenza nello spettacolo condotto insieme a Gigi D’Alessio “Vent’anni che siamo italiani” lo sfogo di Vanessa, che non seppe trattenere le lacrime e che emozionò tutti gli spettatori.

Vanessa Incontrada in tutti questi anni in Italia si è fatta apprezzare non solo nelle vesti di conduttrice ma anche in quella di attrice. Mostrando una grandissima disinvoltura nel passaggio dal palco al set cinematografico. Bravissima e preparata, per lei parliamo di un artista completa. Con il dono della bellezza e della sensualità che aumentano le aspettative sul suo conto. Anche se per qualcuno rappresenta il simbolo della “bellezza curvy”, il pubblico l’apprezza tantissimo. Anche sui social nell’ultimo periodo appare attivissima, con i follower che spesso rimangono senza parole davanti alle sue qualità fisiche. Nell’ultimo post che ha pubblicato – e che proponiamo sotto – ha mostrato ai follower i due amori della sua vita. Si tratta di due cagnolini che ha scherzosamente presentato a tutti con un simpatico commento: “Ginaaa guarda chi è venuta a trovarci!!! La Lolaaaa!!! 😊😊😊😘😘❤️”. Cosa ne pensate del post della bellissima spagnola? Anche voi avete degli amori a 4 zampe nella vostra vita?