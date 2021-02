Francesca Cipriani esplosiva: il mini abitino non contiene le grazie (FOTO)

Francesca Cipriani esagerata con addosso un mini vestitino color rosa: seno bello in vista e forme da urlo

E’ davvero un periodo d’oro per Francesca Cipriani che oltre a vivere un bel momento lavorativo lo sta vivendo anche sentimentalmente. La splendida show girl ha appena terminato la conduzione di “La Pupa e il Secchione e viceversa“, uno show a cui prese parte già 2010 e vinse. Pochi giorni, invece, ha annunciato nel salotto di Barbara D’Urso che presto si sottoporrà ad un altro intervento di liposcultura con lo scopo di diventare una Barbie. La simpatica Cipriani si è sempre fatta notare particolarmente per le sue forme burrose e per il suo seno prosperoso. Sempre appariscente ed eccentrica, poche ore sul suo account social, Francesca ha esagerato lasciando i fan senza parole.

Francesca Cipriani fa il pieno di like in versione Barbie

Francesca Cipriani ancora una volta ha infiammato gli animi dei suoi follower. La nota showgirl, si è mostrata sul proprio account Instagram, con la sua solita sensualità in un post mozzafiato. Un mini abitino rosa, cortissimo e molto aderente.

Come si può notare la scollatura è esagerata e messa al primo piano. Sul suo profilo, infatti, si possono notare tutti scatti particolari e molto bollenti. La Cipriani non perde mai occasione per evidenziare le forme del suo corpo che possiamo dire sono davvero esagerate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Nuovo intervento per la show girl

La giovane show girl piemontese sa sempre come stupire. Anche in questo caso ci è riuscita benissimo alzando la temperatura degli animi dei suoi follower. Un account seguitissimo da oltre un milione di fan che ogni giorno le dimostrano il proprio affetto e il proprio sostegno. Francesca Cipriani inoltre, ha ammesso di recente che si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico.

Ricordiamo che in passato più volte ha si è sottoposta ad interventi al seno e al lato B e ora ha deciso di concedersi una liposcultura ed eliminare i chili in eccesso presi durante la pandemia. Il grasso tolto dall’addome ha deciso di metterlo sui glutei per farli diventare più grandi: “un pò come Kim Kardashian”.