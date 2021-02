Francesca Cipriani esagerata: il top trasparente mostra tutto: “Ci fai impazzire”

Francesca Cipriani ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in risalto un particolare bollente che ha fatto impazzire i follower

La showgirl sa bene come far impazzire i suoi follower a colpi di post bollenti e spesso senza veli. Non è la prima volta che le capita di riuscire a scatenare la passione dei follower nei suoi confronti con un post pubblicato su Instagram. L’ex Pupa ha nelle sue curve esplosive la sua arma vincente. Che le consentono di apparire irresistibile per i follower ma anche per i suoi fan che l’ammirano in televisione. Per la ‘bombastica’ il successo è garantito, anche se per la verità ci sono anche delle forti critiche nei suoi confronti.

Soprattutto da parte di chi non approva il suo comportamento. Soprattutto nell’esporre in pubblico il suo corpo spesso con look eccessivi e provocanti. “No è questo il modo di presentarsi in televisione” ha tuonato qualche follower. Ma la diretta interessata nella maggior parte dei casi ha preferito non rispondere, andando avanti per la sua strada. “Non si può piacere a tutti” ha ribadito più volte anche ospite nei salotti televisivi.

Come dare torto a Francesca Cipriani se il successo che riscuote è così importante? Di sicuro ognuno resta libero di apparire in pubblico come meglio crede. E lei ama farsi notare anche perché sulle sue curve abbondanti ha costruito il suo personaggio, famoso non solo in televisione ma anche sul web. Infatti i suoi post sono un successo continuo ed una provocazione costante. Vere e proprie piogge di like accompagnano le pubblicazioni che spesso trova consensi ampi anche nelle storie. Che mettono in risalto anche la sua ironia che tanto piace ai fan.

Insomma, parliamo di un personaggio che piace tantissimo, e che come tutti i nomi celebri riceve anche delle critiche da parte di chi non trova giusti certi comportamenti. Ma dando uno sguardo alla sua pagina ufficiale possiamo garantire che like e commenti postivi per lei si sprecano. Come avvenuto nell’ultimo post (pubblicato sotto) che l’ha vista in un top trasparente che non ha lasciato spazio all’immaginazione. A voi ogni commento.