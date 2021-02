Justine Mattera ha infiammato il web con un post che ha evidenziato le sue curve: l’intimo non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai follower

La showgirl di origini americane ha scatenato la passione dei follower con un post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Non è la prima volta che la moglie di Paolo Limiti riesce a catturare l’attenzione dei follower, che soprattutto su Instagram riescono ad apprezzare le sue curve bollenti ed un fisico che a 49 anni non passa inosservato. Tutto merito della grande passione che mette nel non mancare gli appuntamenti fissi con l’allenamento fisico. In particolar modo è la passione per la bici che l’ha portata a mantenere un fisico che fa perdere la testa a migliaia di fan. Che non restano indifferenti di fronte alle qualità atletiche della showgirl di origini americane che oggettivamente resta una donna attraente capace di scatenare la passione dei follower nei suoi confronti.

Justine Mattera ha scatenato la passione generale dei follower nei suoi confronti con l’ultimo scatto. Dove ha inserito anche una lunga didascalia raccontando la sua emozione in questa nuova esperienza che è stata caratterizzata anche da un evento critico della sua vita. Con l’arrivo dei ladri in casa ed il furto di oggetti di valore. Nonostante questa delusione ha voluto portare avanti lo stesso la sua avventura per la gioia dei follower che impazziscono per le sue qualità fisiche. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi dopo il clamoroso successo che ha ottenuto sui social. Segnalando che i numeri in termini di like e commenti sono stati ancora una volta straordinari, e che hanno confermato la forte passione nei suoi confronti.