Kim Kardashian posa senza veli: curve in primo piano, e il web si scatena

Kim Kardashian clamorosa: l’influencer posa senza veli su Instagram, fan scatenati per il post che fa velocemente il giro del web

Un post clamoroso quello pubblicato sulla sua pagina Instagram dalla star americana del web e della televisione. Un post senza veli che ha scatenato la passione di milioni di follower rimasti senza parole di fronte alle sue curve abbondanti. Che nel corso degli anni l’hanno portata ad essere considerata come una vera icona sexy che non passa inosservata in tutte le sue uscite pubbliche. Il post in pochi minuti dalla pubblicazione ha raccolto un numero infinito di like e di commenti da parte dei suoi fan. Che ad oggi sono tantissimi. Parliamo di cifre sensazionali: i suoi seguaci sulla sua pagina ufficiale Instagram ad oggi infatti sono 207milioni. Un numero che la proietta – insieme alla sorella Kylie Jenner, tra i personaggi più seguiti nel mondo. Con i consensi che per loro arrivano da ogni parte del mondo e non solo dai social.

Kim Kardashian irresistibile nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Completamente senza veli ha coperto le sue curve abbondanti solo con le sue mani. Gioco del vedo non vedo che ha contribuito a rendere l’atmosfera incandescente. E che le ha fatto crescere ulteriormente la passione dei follower nei suoi confronti. Lo scatto ha raccolto un numero impressionante di like e commenti, che hanno certificato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la sua forte popolarità che è assoluta su Instagram. Seduta e con le mani a coprire parzialmente le sue curve è stata considerata irresistibile dai follower che si sono scatenati davanti alle sue curve abbondanti. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.