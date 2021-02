Vediamo meglio insieme la particolare dichiarazione che ha fatto Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne su Roberta ed Ida.

Il cavaliere è uno di quelli storici del programma, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, che ha fatto una particolare dichiarazione sulle dame, conosciute ad Uomini e Donne, ovvero Roberta ed Ida.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato e per quale motivo le ha confrontate.

Riccardo Guarnieri confronta Roberta ed Ida “Non è la stessa cosa”

Il cavaliere Riccardo Guarnieri, ha voluto rilasciare una bella intervista alle pagine del giornale Uomini e Donne Magazine.

Ha parlato del rapporto che ha avuto, e che ha con le due belle dame, ovvero Roberta ed Ida, e come sappiamo, ha poi scelto la dama Di Padua, con tanto di petali e dichiarazione al centro dello studio.

Ma i confronti tra le due dame, in questa intervista non sono mancati, ha infatti messo a paragone le due relazioni.

Riccardo ha infatti dichiarato, che lascia il programma Uomini e Donne con sentimenti differenti alla precedente volta.

Per Roberta, ha dichiarato di non nutrire sentimenti così importanti, ancora, come era successo in precedenza, ma ha tutta la voglia di impegnarsi per rendere felice la sua compagna.

Il bel cavaliere, dalla precedente esperienza ha capito che non deve far mancare mai nulla alla sua compagna, e che Roberta merito un uomo che la sappia amare e valorizzare.

Le basi per un bellissimo rapporto, sembrano esserci, e speriamo tutti in un lieto fine, come in tutte le storie d’amore.

Insomma speriamo e facciamo il tifo per questa nuova coppia appena formata nel programma di Maria De Filippi.

Anche se sul web, in molti non scommettono che la coppia duri, voi di che parere siete? Cosa ne pensate delle parole dette da Riccardo sulle sue donne, e sulla scelta finale che ha spiazzato tutti, con tanto di petali di rosa?