Laura Torrisi, sensualità disarmante che conquista i fan: “Una donna incantevole”

Laura Torrisi ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato le sue qualità fisiche che la rendono una donna straordinaria per i fan

E’ bastata una foto dell’attrice siciliana per scatenare l”affetto e la passione dei suoi follower nei suoi confronti. L’ex di Leonardo Pieraccioni non ha vissuto momenti facili tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, per problemi fisici che per fortuna sembra aver superato alla grande. Non è stato bello per lei trascorrere la fine dell’anno in una clinica per un intervento delicato ma riuscito. Anche se l’emergenza Coronavirus non ha dato la possibilità di vivere le festività natalizie e di fine anno come si sperava, anche restare con pochi familiari a casa resta sempre meglio di dover accontentarsi di un letto in ospedale. Ma per lei si è prospettata questa possibilità che non si è fatta scappare. Mettendosi alle spalle tante paure che adesso sono svanite. La bellezza catanese a 41 anni resta tra le donne più affascinanti del nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi è un attrice molto famosa. La sua carriera è cominciata proprio grazie a Pieraccioni, anche se il matrimonio tra i due non è durato. Tanti i successi per lei che viene considerata un artista preparata e competente, con il tocco di bellezza e sensualità che fa guadagnare a tutti maggiore successo e credibilità soprattutto in un settore come quello del cinema. Nell’ultimo periodo la suadente siciliana appare molto presente anche sui social, con tanti scatti che lasciano i follower senza parole. Come l’ultimo che ha pubblicato, che ha mostrato la sua lucentezza ed uno sguardo – da attrice – che ha fatto innamorare i suoi fan. A confermare che non c’è bisogno per forza di spogliarsi o di postare curve scollature per riuscire a dare un immagina esaltante di sé. Tantissimi i like ed i commenti allo scatto che vi proponiamo sotto.