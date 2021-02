U& D Gemma Galgani: il dolce ricordo che fa commuovere tutti!

Gemma Galgani ricorda la madre scomparsa e le fa gli auguri nel giorno del suo compleanno con una struggente dedica

Continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. Ormai presente nel parterre da più di 10 anni, Gemma Galgani è la dama più amata in assoluto. Le sue vicende amorose appassionano milioni di telespettatori motivo per cui anche Maria De Filippi è molto a lei. La torinese come in molti sapranno si è sposata piccolissima ma il suo matrimonio è durato molto poco perchè si è sempre voluta sentire una donna autonoma e libera. Come più volte ha raccontato è sempre stata legata ai suoi genitori che purtroppo ha perso molti anni fa. E proprio poche ore fa ha voluto ricordare la sua dolce mamma in occasione del suo compleanno.

Gemma Galgani malinconica

Non è un momento facile per Gemma Galgani sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale che lavorativa. Dopo l’ennesima delusione avuta con Maurizio la dama si è ritrovata da sola senza un reale motivo.

Da giorni la torinese appare molto triste e questo lo si può capire anche dalle sue stories postate su Instagram. Di solito cerca di essere sempre positiva e di trasmettere gioia e tranquillità. Come in molti avranno notato però qualcosa la tormenta…

Ieri, sul suo account ufficiale ha pubblicato una serie di immagini insieme al suo adorato papà. Foto di tantissimi anni fa, quando lei era poco più che una bambina. Nelle immagini ancora in bianco e nero Gemma viene coccolata e baciata dal suo unico vero amore e nella didascalia precisa quanto le mancano quegli abbracci.

Il ricordo della madre scomparsa

Gemma Galgani ha spiegato anche che nell’ultimo numero di Uomini e donne Magazine in edicola questa settimana ha ripercorso proprio la sua infanzia, quella vissuta accanto alle persone che l’hanno cresciuta e protetta. Prima ha parlato del suo papà e di quanto fosse un grande lavoratore. Poi, invece, di sua mamma: una donna molto protettiva ma allo stesso tempo severa.

E proprio nella giornata di oggi, 26 febbraio che la dama di Uomini e donne ha voluto ricordare quella grande donna. “Cara mamma , oggi sarebbe il tuo compleanno e ieri sarebbe stato quello del babbo”. Gemma ha ricordato che non c’è un’età per sentire la mancanza di una madre e che molto probabilmente oggi la sente più di ieri.

La protagonista di Uomini e donne continua ancora dicendo che nelle pagine del settimanale ha parlato molto di lei e del periodo della sua malattia, che poi l’ha spenta. Ancora adesso prova lo stesso dolore, tanto da non riuscire ad andare oltre la prima riga.