Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo festeggiano il loro amore e quello per la loro famiglia. Il giocatore della Juve e la modella nonostante i tantissimi impegni lavorativi non perdono mai l’occasione per riunire la famiglia e trascorrere il tempo insieme. Qualche settimana fa in barba a tutti i divieti hanno deciso di scappare due giorni per trascorrere un week end romantico in montagna per festeggiare il compleanno di Georgina. Nonostante la fuga romantica sono tornati in tempo per tagliare la torta con i quattro figlioletti. Una vita da sogno che mostrano spesso suoi social. Il campione è legatissimo ai suoi quattro figli, i primi due avuti da madri surrogate e il quarto da Georgina e sul suo profilo Instagram e su quello della compagna appaiono moltissime foto della famiglia riunita. Al parco, in barca, sotto l’albero di Natale o vestiti da carnevale i figli del giocatore sono le star della sua vita. L’ultimo momento condiviso su Instagram da Georgina li raffigura l’intera famiglia mentre fa merenda sul terrazzo della loro bellissima casa torinese: “Pomeriggio d’amore dopo una dura giornata. Oggi festeggiamo come ogni giorno in cui ci amiamo così tanto” ha scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)



Anche Cristiano Ronaldo ha voluto fare una dolce dedica alla sua famiglia commentando la foto: “Momento prezioso” ha concluso. La storia d’amore tra CR8 e la modella argentina è iniziata nel 2017. Lei lavorava come commessa in un noto negozio di lusso italiano e quando ha visto entrare Ronaldo è stato amore a prima vista. Dopo pochi giorni si sono incontrati nuovamente ad un evento, hanno avuto modo di parlare più a lungo e non si sono più lasciati. La storia d’amore è stata coronata con l’arrivo della loro prima figlia Alana nel 2017.

Nonostante i tanti pettegolezzi che sono circolati sui presunti tradimenti di Ronaldo (sia con uomini che con donne) la coppia sembra più unita che mai e non perde occasione per mostrarlo ai tantissimi fan. Troppo bello per essere vero?