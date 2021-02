Tommaso Zorzi approda ad Avanti un altro: la richiesta di Paolo Bonolis

Tommaso Zorzi chiamato da Paolo Bonolis ad Avanti un altro come ospite per una delle sue serate speciali del game show

Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi continua ad essere uno dei possibili vincitori. Intanto, dal prossimo otto marzo ritorna con grane entusiasmo Avanti un altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo tanta attesa e cambi di palinsesto il game show pre-serale di Mediaset ritornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori. Ma la vera novità riguarda proprio l’orario perchè il programma sarà trasmesso nella fascia serale con alcuni appuntamenti speciali.

Tommaso Zorzi ospite ad Avanti un altro

Stando a quanto anticipato su vari portali, per la prossima edizione di Avanti un altro sono previste una serie di prime serate, in onda al venerdì, a partire dal 12 marzo 2021. Negli ultimi giorni si è parlato molto anche della possible chiusura anticipata del people show Non è la D’Urso a causa dei bassi ascolti. Barbara d’Urso, dunque, salvo cambiamenti dovrebbe lasciare il posto al collega Paolo Bonolis dall’11 aprile con Ciao Darwin.

Come riporta anche Libero, il conduttore romano, ha deciso di puntare su molti concorrenti del Grande Fratello Vip. A giocare, ci sarebbero Francesco Oppini, con con la madre Alba Parietti, Elisabetta Gregoraci e Giacomo Urtis. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome Tommaso Zorzi che sarà accompagnato dalla mamma. La puntata sarebbe già stata registrata, a settembre, prima che i ragazzi entrassero nella famosa Casa di Cinecittà.

L’influecer milanese continua a prendere consensi

L’influecer milanese è per tutti già il vincitore di questa edizione del GFVip. Tommaso Zorzi con la sua simpatia ha conquistato tutti e grazie alle telecamere del reality è riuscito a mostrare anche le sue doti da conduttori e le proprie qualità intellettive. Infatti, proprio nella casa, l’ultima puntata del suo Late Show al GF Vip è stato seguito da più di 425.000 telespettatori, pari al 5,4% di share.

Anche sui social l’hashtag #Tzlateshow ha superato i centomila tweet, arrivando al primo posto. Un successo inaspettato per il protagonista di Riccanza che dopo questa esperienza potrebbe davvero ricevere un programma tutto suo…